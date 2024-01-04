من هم أبرز المشاهير الذين تورطوا في قضية جيفري إبستين؟

الأمير البريطاني أندرو

وكان من بين الأسماء، الأمير البريطاني أندرو، الذي اتهمته الأمريكية فيرجينيا جوفري بالاعتداء عليها ثلاث مرات في 2001، غير أن الأمير البالغ 62 عامًا، الذي بات منبوذًا بعد هذه القضية، لطالما نفى الاتهامات الموجهة له.

ولاحقًا، توصل الأمير البريطاني إلى اتفاق مع جوفري قضى بأن يدفع لها 13 مليون دولار بحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، ما جنّبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت لتشكّل إحراجًا كبيرًا للعائلة الملكية البريطانية.

مايكل جاكسون

شهدت جوانا سيوبيرج، إحدى ضحايا جيفري إبستين، في الإفادة التي صدرت حديثًا بأنها التقت ذات مرة بمايكل جاكسون في منزل إبستين في بالم بيتش، فلوريدا.

لكنها أضافت أنه لم يحدث أي شيء غير مرغوب فيه مع أيقونة البوب ​​الراحلة.

إيهود باراك

يُزعم أن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، التقى جيفري إبستين في مناسبات مختلفة.

ويُقال أن السياسي كان ضيفًا منتظمًا لإبستين في منزله في الجانب الشرقي العلوي، كما طار على متن طائرة إبستين.

وفي إفادتها، أنكرت جوانا سيوبيرغ، متهمة إبستين، مقابلة باراك على الإطلاق.

وفي حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال" في أبريل من العام الماضي، أقر باراك بأنه التقى بإبستين أثناء وجوده في نيويورك وأن إبستين "غالبًا ما كان يجلب أشخاصًا آخرين مثيرين للاهتمام، من الفن أو الثقافة أو القانون أو العلوم أو المالية أو الدبلوماسية أو العمل الخيري".

لكنه أصر على أنه لم يقابل إبستين قط "مع فتيات أو قاصرات، أو حتى نساء بالغات في سياق أو سلوك غير لائق".

ليوناردو ديكابريو وكيت بلانشيت وبروس ويليس

ظهرت أسماء نجوم من هوليوود مرة واحدة فقط ولفترة وجيزة في الوثيقة التي يبلغ طولها 1000 صفحة تقريبًا.

ولم يذكر في الوثيقة ارتكابهم أي خطأ.

وتم ذكر أسماء من هوليوود خلال المناقشة القضائية عام 2016. ووفق الصحف فإنّ إبستين كان يحب التباهي بالمكالمات الهاتفية مع نجوم هوليود.

وقالت سيوبيرج، التي تزعم أنها تعرَّضت للإساءة من قبل إبستين وشريكته ماكسويل في أواخر التسعينيات، إن إبستين ذكر لها أسماء بعضٍ من نجوم هوليوود، أثناء قيامها بتدليكه.

وذكرت للمحامي أنه عندما كانت تقوم بتدليكه، ويتحدث أثناء ذلك على الهاتف وينهي المكالمة، كان يقول على سبيل المثال "أوه، هذا ليوناردو"، أو "تلك كانت كيت بلانشيت" أو بروس ويليس، وأشياء من هذا القبيل.

ستيفن هوكينغ