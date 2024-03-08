مسلسل "ترانزيت".. عن المواءمة بين إيقاع الشخصيات وحيوية مدينة دبي

ينطلق اليوم عرض مسلسل "ترانزيت" على منصة "أمازون برايم"، وهو مستوحى من الدراما الهندية Chupke Chupke (اسكت.. اسكت)، وضعت له السيناريو والحوار السورية لجين خلف، وأخرجه باسم السلكا، وتم تصويره بالكامل في مدينة دبي.

وخصوصية العمل تنبع من مرحلة العبور التي تعيشها الشخصيات من حال إلى حال، والانتظارات المريرة والعواطف المتغيرة والانقلابات النفسية التي تتحكم في سلوك أبطال الحكاية، ضمن مدينة معروفة بإيقاعها السريع، الذي ينعكس بشكل كامل على أحداث العمل وحيوات شخصياته.

الحكاية الرئيسة تتمحور حول عائلتين سوريتين تقيمان في الإمارات العربية المتحدة، وتتعاملان مع محيط مكون من جنسيات متنوعة، ويشرح العمل كيف أن علاقات الحب لا تخضع لأي شرط من شروط النظام الذي تُبنى عليه المدن الحديثة، فالعلاقات الإنسانية لا ترتهن للرياضيات بل تخضع للظروف الخاصة بكل علاقة، ولمشاعر الأشخاص الذين يشكلون هذه العلاقات، وكيفية تعاملهم مع محيطهم.

وإلى جانب الخط الرومانسي وتعقيدات المشاعر، يزداد التشويق في العمل مع جريمة قتل غامضة تكاد تكون كاملة، رغم صعوبة ذلك في مدينة مُراقَبة بالكاميرات والرادارات، وفيها نسبة الهرب من وجه العدالة تساوي الصفر تقريباً.

وهي من الصعوبات التي تحدث عنها المخرج باسم سلكا في تصريحات صحفية بالقول: "ضمن أحداث المسلسل هناك خط تشويق يتعلق بجريمة قتل غامضة، وهذا الخط كان الأصعب أثناء تنفيذ العمل منذ قراءته، فنحن في مدينة فيها تطور مذهل ومن الصعوبة بمكان أن يستطيع القاتل أن يهرب من وجه العدالة، لكن في العمل هناك شخصية تقوم بجريمة شبه كاملة وتستطيع الهرب، وهذه الأحداث لو جرت في بلد آخر ممكن أن تكون منطقية جداً، لكن في مدينة مثل دبي الأمر مختلف، وهنا كانت المفاجأة".

العمل المؤلف من 45 حلقة، أضاف صعوبة أخرى تطلبت من المخرج ضبط إيقاع المسلسل بشدة كي يحافظ على عنصر التشويق طوال الحلقات، دون تحويل العمل لمجرد رصد يومي للأحداث، وعن ذلك أوضح السلكا بأنه أمام حكاية اجتماعية رومانسية تخضع للعواطف والأجواء العائلية، معلقا: "وهنا كان التحدي أمامي أن أجعل هذه الحكاية تنتمي إلى المكان بشكل حقيقي. فأدرت عجلة الأحداث بشكل منطقي وعاطفي وبشكل يليق بهذا المكان".

يضم "ترانزيت" على قائمة أبطاله كل من: نادين تحسين بيك، وهافال حمدي، وجهاد سعد، ونادين خوري، وبديع أبو شقرا، وجلال شموط، ونظلي الرواس، ونورا رحال. إلى جانب ممثلين من مصر، والسودان، والأردن، والإمارات.

الفنانة نادين تحسين بيك هي بطلة العمل الرئيسة، وعنها تقول: "أؤدي شخصية هزار وهي فتاة طموحة تبحث عن النجاح في حياتها، لكنها تتعرض لموقف محرج حيث تتزوج لليلة واحدة فقط وتترك عريسها، فيتم الضغط عليها من عائلتها لتكرر التجربة بعد فضيحة الزواج الأول، فتوافق لتبدأ بعدها الأحداث بالتَّعقُّد؛ إذ تعيش فترة ترانزيت من دون معرفة الوجهة التالية، فتتغير كل ملامح الشخصية، وحياتها، وقراراتها".

يذكر أن العمل إنتاج مشترك من "استديوهات حارس"، بالتعاون مع ATL التابعة لمؤسسة شبكة "زي" الإعلامية.