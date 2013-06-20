استقالة رئيس وزراء فلسطين الجديد

إرم-خاص

أفادت مصادر مطلعة مقربة من السلطة الفلسطينية أن الدكتور رامي الحمد الله رئيس وزراء فلسطين الجديد قدم استقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت المصادر أن الحمد الله استقال بناء على خلافات بينه وبين الرئيس الفلسطيني حول صلاحيات رئيس الوزراء. ويرى الحمد الله أن هناك تعد على صلاحياته من قبل الرئيس.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يمض على وجود الحمدالله في رئاسة الحكومة أكثر من اسبوعين. وستؤدي استقالته إلى أزمة حقيقية في النظام السياسي الفلسطيني، وتخلق مشكلة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، كما أن من الصعب إيجاد شخصية بديلة تتفق عليها الأوساط الفلسطينية، وتحظى بقبول عباس.

وكان الرئيس الفلسطيني قد اختار الحمد الله وهو شخصية غير معروفة شغل منصب رئيس جامعة النجاح لملء الفراغ الضخم لرئيس الوزراء السابق سلام فياض، الذي اشتهر من قبل الدبلوماسيين الدوليين وفي إسرائيل بتحويل السلطة الفلسطينية إلى حكومة فاعلة، وحظيت بدعم المسؤولين الاسرائيليين والاميركيين الا انها لم تلق نفس الشعبية في اوساط المواطنين الفلسطينيين.