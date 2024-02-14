بينهم إمام مسجد.. صدور أحكام بـ"عصابة الكنوز والشعوذة" المغربية

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة ورزازات المغربية، أحكاما في حق المتهمين في ملف "عصابة الكنوز والشعوذة" تتراوح بين البراءة و9 سنوات وسنة واحدة.

ونقلت الصحافة عن مصادر محلية، أنّ هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية في ورزازات، وزعت 27 سنة نافذة على 5 أشخاص متهمين في القضية المذكورة، مع إشعار المدانين بأجل حقهم في الطعن لدى محكمة النقض.

وأضافت المصادر، أنه أُدين المتهم الرئيس، الذي يعمل كإمام مسجد بـ9 سنوات سجنا نافذا، مع مسؤول سابق في عمالة زاكورة بـ7 سنوات، إضافة إلى 7 سنوات للمتهم الثالث، و3 سنوات للمتهم الرابع، ثم سنة نافذة للمتهم الأخير.

وأدين هؤلاء جميعًا في قضية "عصابة الكنوز والشعوذة في زاكورة"، بتهم جنائية، تتمثل في تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل عمره عن 18 سنة.