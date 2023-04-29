الفنان المغربي "لاغتيست" يعلن اعتزاله بعد قضية "الشعوذة" مع مروى لود

أعلن الفنان المغربي يوسف أقديم، الشهير بـ"لاغتيست" اعتزاله على خلفية قضية "الشعوذة" مع الفنانة الفرنسية من أصول مغربية مروى لود التي أثيرت قبل سنوات.

جاء ذلك عقب الجدل الذي طفا على السطح بعد مشاركته في الحلقة الوثائقية لليوتيوبرالفرنسي من أصول عربية نبيل المودني، للكشف عن تفاصيل صادمة تخص الواقعة، عبر قناته الرسمية على منصة “يوتيوب".

وإثر ذلك، خرج "لاغتيست" على متابعيه عبر خاصية “ستوري” عبر صفحته الرسمية على منصة “إنستغرام"، مبرئًا نفسه من الاتهامات، ومعلنًا اعتزاله: “الخلاصة من كل هذا، لم أكن أبحث عن كل هذه الفتنة، ولا أريد أن يتأثر الشباب بهذه القصة ويفقدون الأمل في حياتهم، ويشكلون أفكارًا سلبية".

واعتذر الرابر المغربي من بعض الأشخاص الذين شاركوا في الواقعة، مؤكدًا في ذات الوقت أن "هناك آخرين لا يستحقون الاعتذار"، مضيفًا أنه أقلع عن كل العادات السيئة من سجائر وكحول وغيرها، ناصحًا الشباب والأطفال بذلك أيضًا.

وشدد على أنه لا ينوي تقديم صورة سيئة عن بلده المغرب من خلال مشاركته في حلقة المودني، لافتًا إلى أن "المشعوذين في المغرب مجرد أقلية مختفية"، معلقًا: "المغرب بلد النور والحكمة، لذلك أرجوكم لا تربطوا هذه القصص ببلدي، وأتمنى لكم السلام من القلب".