موح ميلانو مكذبًا دنيا بطمة: "غزالي" من التراث الجزائري والشركة حذفتها

وكانت دنيا بطمة قد ردت على الاتهامات بالقول إنها حذفت "كوفر غزالي" بنفسها، بدعوى أنها نشرتها على قناتها في "يوتيوب" لأجل تحفيز المتابعين لها فقط وبينما تتمكن من نشر أغنيتها الجديدة "تصبيرة".

وبررت كذلك أن حذفها أغنية "غزالي" جاء لأن "قناتها في يوتيوب مخصصة فقط لأغانيها المغربية".

وأكدت أنها ستنشر "غزالي" عبر حسابها على "إنستغرام".

وسبق كذلك أن ردَّ المنتج البحريني محمد الترك، طليق الفنانة دنيا بطمة، على اتهامات طالته بأنه السبب وراء حذف الأغنية، نافيًا علاقته بالمسألة تمامًا، مبينًا كذلك أن الشركة صاحبة الحقوق هي من حذفت الأغنية، لأن للشركات المنتجة حقوقًا في أغاني الفنانين، ومالك الحق وحده مخول بحذف أي أغنية.