موح ميلانو مكذبًا دنيا بطمة: "غزالي" من التراث الجزائري والشركة حذفتها
شكك فنان "الراي" الجزائري موح ميلانو بتصريحات الفنانة المغربية دنيا بطمة بشأن أغنية "كوفر غزالي"، والتي قالت إنها تعود لها وحذفتها بنفسها من قناتها الرسمية على "يوتيوب".
وطالت اتهامات الفنانة بطمة بإقدامها على سرقة أغنية "غزالي" من الفنان موح ميلانو، ما دفعه إلى حذف الأغنية.
وصرح فنان الراي عبر حسابه على "تيك توك" أن الأغنية تعود له، وهي في الأصل من التراث الجزائري، نافيًا في ذات الوقت إقدامه على حذف الأغنية بنفسه، مؤكدًا أن الشركة مالكة الحقوق للأغنية هي من فعلت ذلك وحذفتها.
وكانت دنيا بطمة قد ردت على الاتهامات بالقول إنها حذفت "كوفر غزالي" بنفسها، بدعوى أنها نشرتها على قناتها في "يوتيوب" لأجل تحفيز المتابعين لها فقط وبينما تتمكن من نشر أغنيتها الجديدة "تصبيرة".
وبررت كذلك أن حذفها أغنية "غزالي" جاء لأن "قناتها في يوتيوب مخصصة فقط لأغانيها المغربية".
وأكدت أنها ستنشر "غزالي" عبر حسابها على "إنستغرام".
وسبق كذلك أن ردَّ المنتج البحريني محمد الترك، طليق الفنانة دنيا بطمة، على اتهامات طالته بأنه السبب وراء حذف الأغنية، نافيًا علاقته بالمسألة تمامًا، مبينًا كذلك أن الشركة صاحبة الحقوق هي من حذفت الأغنية، لأن للشركات المنتجة حقوقًا في أغاني الفنانين، ومالك الحق وحده مخول بحذف أي أغنية.