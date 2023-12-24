هل تصبح تايلور سويفت نجمة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024؟

وبدأت "سويفت" المتحدرة من ولاية تينيسي الريفية، مسيرتها الفنية بموسيقى الكانتري المحببة إلى قلوب المحافظين الأمريكيين.

وبحسب استطلاع للرأي نشره معهد ماريست، الثلاثاء الماضي، بلغت نسبة تأييد الأمريكيين لـ"سويفت" 70%، وهو رقم يحلم أن يحققه جو بايدن الذي صوتت له "سويفت"، العام 2020، لكن شعبية الرئيس الديمقراطي المتراجعة منذ بدء ولايته، باتت الآن بحدود 40% من أصوات الأمريكيين بحسب مجمع استطلاعات الرأي "FiveThirtyEight".

ويأمل فريق حملة الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية أن تتمكن "سويفت" من تحسين موقع جو بايدن عبر الدعوة إلى مساندته في العام 2024.

وقال أحد مسؤولي حملة بايدن: "رجاءً، لا تقولوا لنا إننا بحاجة إلى إستراتيجية تايلور سويفت.. نحن نتابع الملف".

"مستوى آخر"

لكن هل من السهل الحصول على هذا الدعم؟ فقد واجهت المغنية الأمريكية انتقادات شديدة من الديمقراطيين لعدم تقديم دعمها العلني لهيلاري كلينتون في مواجهة دونالد ترامب العام 2016.

وبعد أعوام من الحذر، خرجت المغنية عن تحفظها للمرة الأولى العام 2018، وساندت مرشحًا ديمقراطيًا في ولايتها تينيسي.

والعام 2020، أعلنت "سويفت" رسميًا دعمها لجو بايدن في مواجهة دونالد ترامب، واتهمت الرئيس الجمهوري السابق بأنه "أجَّج نيران تفوق البيض والعنصرية طوال فترة ولايته".

ورغم أنه من الصعب تقييم الأثر الدقيق لهذا الدعم على فوز الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الفنانة الأمريكية وصلت منذ الانتخابات الأخيرة إلى مكانة جديدة.