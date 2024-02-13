وفاة الفنان الشعبي المغربي عمر شريف‎

توفي الفنان الشعبي المغربي عمر شريف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أزمة قلبية مفاجأة، وفق ما أكدته عدة مصادر فنية في المغرب.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن عمر شريف توفي داخل منزله بمدينة الدار البيضاء، حيث عثر عليه أحد أصدقائه المقربين، قبل أن تحل السلطات الأمنية بالمكان عينه من أجل التدقيق في حيثيات وظروف الوفاة.

ونعى عدد من الفنانين على منصات التواصل الاجتماعي، الراحل عمر شريف، معبرين عن صدمتهم وحزنهم للرحيل المفاجئ للفنان الشعبي المعروف بشكل واسع في الساحة الفنية المغربية.

ويعد الراحل عمر شريف من ألمع نجوم الأغنية الشعبية المغربية؛ إذ اكتسب شهرة واسعة من خلال حضوره في السهرات الفنية والمهرجانات، وإحيائه حفلات الأعراس والمناسبات الخاصة في كل ربوع البلاد وخارجها.