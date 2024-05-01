لماذا تخلت إسرائيل عن منظومة "باتريوت" الأمريكية؟

كشف الجيش الإسرائيلي عن توجه لوقف الاستعانة بأنظمة "باتريوت" الدفاعية الأمريكية بشكل نهائي، بعد أكثر من 30 عامًا من دمجها ضمن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، بحسب موقع "واللا" الإخباري.

وذكر الموقع مساء أمس الثلاثاء، أن استخدام المنظومة الأمريكية بدأ في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، إبان حرب الخليج، وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي، بالأمس، أنه سيخرجها من الخدمة بشكل نهائي.

نظام قديم ومكلف

أحد أسباب قرار إخراج نظام "باتريوت" من الخدمة هو القدرات الجديدة التي "ابتلعت" قدرات المنظومة الأمريكية الشهيرة، حيث أصبح بحوزة إسرائيل نظم دفاعية أكثر تطورًا يمكنها من صد التهديدات المختلفة، وفق الموقع.

ووقفت الكلفة الباهظة للصواريخ المستخدمة في نظام "باتريوت" الأمريكي، ضمن أسباب الاستغناء عنه، مقارنة بالنظم الدفاعية الأخرى.