بعد مقتل جندية بقذيفة من لبنان.. انتقادات إسرائيلية لمنظومة الدفاع الجوي

تسود حالة من الاستياء في أوساط الجيش الإسرائيلي، وسط تساؤلات حول كيفية اختراق قذيفة أطلقتها ميليشيا "حزب الله" اللبنانية لأجهزة الرادار، وعدم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات، ما أدى لضرب القذيفة مقر قيادة الجبهة الشمالية ومقتل جندية.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الخميس، أن انتقادات كبيرة وُجِّهت للدفاع الجوي عقب الواقعة التي أدت على مقتل جندية بالجيش، في وقت تعد فيه القاعدة التي تضم مقر قيادة الجبهة الشمالية محصنة بشكل كبير ضد الهجمات الصاروخية.

وقال إن الانتقادات تطال مسألة غياب القدرة على اعتراض القذيفة التي أطلقتها ميليشيا حزب الله أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن تلك القذيفة كانت من بين 11 أخرى من نوع "غراد"، وقطرها 122 ملم، ومصدرها بلدة "حانين" الجنوبية قرب مدينة بنت جبيل في لبنان.

ولفت الموقع إلى أن الرادارات الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي كشفت جزءا من هذه القذائف التي مرت من فوق بلدة المطلة وكريات شمونة، وكان من المقدر أن تسقط في منطقة مفتوحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المنظومة لم تُفعّل ولم تطلق الصواريخ لاعتراضها.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري، فضل عدم كشف هويته، أنه "يتعين الحرص على بقاء المناطق ذات الطابع العسكري تحت حماية صارمة بنظم الدفاع الجوي وعدم السماح بوقوع أخطاء من هذا النوع".

وتابع أنه "من غير المفهوم إذا ما كانت الظروف الجوية المعقدة أو أخطاء فنية حدثت وأدت إلى عدم إصابة القذيفة التي أطلقها حزب الله، لكن في المجمل لم تكن تلك العملية من النوع المعقد وكان يتعين منعها".

واستطرد قائلًا: "لدينا قذيفة كان يُفترَض ألا تسقط في قلب القاعدة العسكرية وبالطبع ألا تقتل المجندة عومير سارا بينچو".