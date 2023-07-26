تطور لافت في قضية الاحتيال على الفنان صبري عبدالمنعم

شهدت قضية تعرض الفنان المصري صبري عبدالمنعم للنصب والاحتيال والاستيلاء على جميع أمواله البالغة مليوني جنيه (65 ألف دولار)، وشقته في منطقة المقطم بالقاهرة، تطورًا لافتًا، بوفاة المتهمة الأولى فيها، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".

وأعلنت المحكمة المختصة بالقاهرة، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالنصب على الفنان "عبدالمنعم"، بعد بيع شقته بمبلغ مالي قدره 36 ألف دولار لصالح إحدى شركات المقاولات، لجلسة الـ8 من أغسطس لمناقشة المتهمين

وكان بلاغ قد ورد إلى الجهات الأمنية من الفنان المصري، يتهم فيه امرأة ورجلًا، بالاحتيال عليه في شقة، وتم بيعها بمبلغ مالي قدره 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.