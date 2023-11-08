إليسا تهاجم "المتنمرين": "لا وجود لكم"

هاجمت المغنية اللبنانية إليسا "المتنمرين" عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها "لا تكترث بهم".

وقالت على هامش لقاء إعلامي، إن "التنمر لا يزعجها، ولا يجب أن يتأثر المرء بالمتنمرين".

وعلقت في معرض حديثها: "أنا ما بزعل إذا حدا بتنمر عليي، بزعل عليهن، كيف عايشين حياتن، مشان هيك ما لازم حدا يتأثر، كل حدا عندو شي بميزوا عن أي شخص".