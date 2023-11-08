إليسا تهاجم "المتنمرين": "لا وجود لكم"
هاجمت المغنية اللبنانية إليسا "المتنمرين" عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها "لا تكترث بهم".
وقالت على هامش لقاء إعلامي، إن "التنمر لا يزعجها، ولا يجب أن يتأثر المرء بالمتنمرين".
وعلقت في معرض حديثها: "أنا ما بزعل إذا حدا بتنمر عليي، بزعل عليهن، كيف عايشين حياتن، مشان هيك ما لازم حدا يتأثر، كل حدا عندو شي بميزوا عن أي شخص".
وأكدت أنها شاهدت تعليقات ساخرة بسبب شكل "فمها"، لكن ذلك "لم يؤثر فيها"، متابعة: "آخر همي يا حبيبي ما أنا إليسا، أنا عملت شي بحياتي".
واعتبرت إليسا أن "المتنمرين" أشخاص لا وجود لهم في الواقع، ومجرد "صور افتراضية"، مطالبة الجميع بعدم التأثر بالتنمر الذي يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة هذا السلوك بـ"السام".