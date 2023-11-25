تفشي أمراض الجهاز التنفسي في الصين يعيد ذكريات "كورونا"

وطرح التقرير مخاوف المنظمة باحتمال أن يكون أحد مسببات الأمراض الجديدة مسؤولاً عن حالة التفشي، على غرار المراحل الأولى من جائحة كوفيد19، في حين أكد مسؤولون صينيون أن السبب الجذري للمشكلة يكمن في قائمة الجراثيم التقليدية المعروفة مسبقاً، وأشاروا إلى عدم وجود مسببات أمراض جديدة حتى الآن.

وفي رد على استيضاحات منظمة الصحة العالمية، قالت السلطات الصحية الصينية، إن ارتفاع حالات الإدخال إلى المستشفيات، ومراجعة العيادات الخارجية، يعود إلى انتشار "الميكوبلازما الرئوية"، والفيروس المخلوي التنفسي، و"الإنفلونزا"، دون اكتشاف أي مسببات أمراض جديدة.

بينما قالت منظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من أن مستوى انتشار الأمراض مرتفع بشكل غير عادي في هذا الوقت من العام، إلا أنه من المعتاد أن يجلب فصل الشتاء أمراضاً متعددة للجهاز التنفسي.

إجراءات احترازية

ونصحت المنظمة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الأساسية لتقليل المخاطر الصحية، مثل ارتداء الأقنعة، والبقاء في المنزل عند المرض، وغسل الأيدي بانتظام، دون الحاجة لفرض قيود على السفر بناءً على الوضع الحالي.

الميكوبلازما الرئوية هي بكتيريا تسبب عادةً عدوى خفيفة، مع أعراض تشبه نزلات البرد تتميز بانسداد أو تضيق في الشعب الهوائية داخل الرئتين. هذا الانسداد يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل، مثل تضخم الأوعية الدموية في الرئتين أو تراكم الإفرازات الزائدة في الشعب الهوائية.

ومع أنه من النادر أن يحتاج المصاب لدخول المستشفى، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يستمر السعال لعدة أسابيع، وقد يكون الأطفال الأصغر سنا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي لكون جهازهم المناعي غير مكتمل بعد.