الصين.. اكتظاظ داخل المستشفيات بسبب تفشى مرض تنفسي بين الأطفال

تكتظ العديد من المستشفيات في مدن صينية بينها العاصمة بكين، بموجة من حالات الالتهاب الرئوي غير المشخصة لدى الأطفال، وفق ما أفاد التقرير الصادر عن نظام المراقبة العالمي "ProMed".

وكشف التقرير الذي نقله موقع "إنفوباي" الإخباري، استنادًا إلى بيانات من وسائل الإعلام التايوانية "FTV News"، أن المستشفيات في بكين ولياونينغ، الواقعتين على بعد 800 كيلومتر تقريبًا إلى الشمال الشرقي، تُكافح في مواجهة القبول المتزايد للأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي.

وأشار إلى تفشي مرض تنفسي غير مشخص على نطاق واسع، ومن غير الواضح متى بدأ هذا التفشي، حيث إنه من غير المعتاد أن يتأثر هذا العدد الكبير من الأطفال بهذه السرعة.

وحذّر من أن هذا التفشي قد يكون مرتبطًا بالميكوبلازما الرئوية، المعروف أيضًا باسم "الالتهاب الرئوي غير النمطي" أو "الالتهاب الرئوي المشي"، والذي يتزايد في الصين بعد فصل الشتاء الأول دون إجراءات إغلاق صارمة ضد فيروس كورونا.

كما يعد ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية أيضًا مصدر قلق ملحوظ، حيث يبدو أن المفطورة الرئوية تتجنب في كثير من الأحيان الماكروليدات، وهي فئة مفضلة من الأدوية.

وسلط التقرير الضوء على دراسة أجريت في 2022، كشفت أن أكثر من 80% من حالات الميكوبلازما الرئوية لدى الأطفال في المستشفيات في الصين أظهرت مقاومة لهذه الأدوية.

المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري