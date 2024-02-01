الموسيقار السعودي ناصر الصالح ينسحب على الهواء (فيديو)

ولفت الصالح إلى أنه يعاني من "حالة اكتئاب"، وهي السبب الرئيس في رغبته في الاعتذار عن المداخلة في البرنامج، مضيفا أنه يشعر بالتعب والإرهاق؛ لأنه يتناول أدوية في النهار ويعتقد أنها تؤثر سلبا على صحته النفسية، مقدما اعتذارا للجمهور، ومشددا على أنه في حاجة للراحة والاستشفاء.

ولم يوضح الموسيقار السعودي إن كان يتناول الأدوية لمعاناته تحديدا من مرض الاكتئاب، أم بسبب أزمة صحية أخرى أسفرت عن اكتئابه.

يذكر أن ناصر الصالح أجرى قبل عام عملية "قسطرة للقلب"، مضيفا آنذاك أنها المرة الأولى التي يدخل فيها المستشفى لإجراء العملية، ومبينا أن "ضغوط العمل" أرهقت قلبه.