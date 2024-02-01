الموسيقار السعودي ناصر الصالح ينسحب على الهواء (فيديو)
أعلن الموسيقار والملحن السعودي ناصر الصالح انسحابه على الهواء مباشرة، وذلك في مداخلة مع الإعلامي خالد مدخلي.
واعتذر الصالح بعد مداخلة هاتفية معه على الهواء مباشرة عن الحديث، وأكد أنه لا يستطيع الخروج بأي تصريحات، نظرا لسوء حالته النفسية.
وأوضح الموسيقار السعودي أنه يعاني من تعب وإرهاق، مبينا أنه "لا يرغب في الخروج والحديث للناس، وهو في حالة غير جيدة".
ولفت الصالح إلى أنه يعاني من "حالة اكتئاب"، وهي السبب الرئيس في رغبته في الاعتذار عن المداخلة في البرنامج، مضيفا أنه يشعر بالتعب والإرهاق؛ لأنه يتناول أدوية في النهار ويعتقد أنها تؤثر سلبا على صحته النفسية، مقدما اعتذارا للجمهور، ومشددا على أنه في حاجة للراحة والاستشفاء.
ولم يوضح الموسيقار السعودي إن كان يتناول الأدوية لمعاناته تحديدا من مرض الاكتئاب، أم بسبب أزمة صحية أخرى أسفرت عن اكتئابه.
يذكر أن ناصر الصالح أجرى قبل عام عملية "قسطرة للقلب"، مضيفا آنذاك أنها المرة الأولى التي يدخل فيها المستشفى لإجراء العملية، ومبينا أن "ضغوط العمل" أرهقت قلبه.