"سليم الكرتوني".. تحفيز نفسي للأطفال لمواجهة الصدمات والحروب (فيديو)

عرضت دور السينما الأردنية مطلع يناير الماضي، الفيلم الكرتوني (سليم)، والذي يحاكي قصة طفل فقد والده في إحدى الحروب، ما تسبب له بآثار نفسية واضطرابات متراكمة وكوابيس مليئة بالفزع والذكريات الصعبة لمشاهد الحرب، إلى أن استطاع التغلب على صدمته بقوله في نهاية الفيلم "هنالك فصول حزينة بقصتي لكن هذا لا يعني أن حياتي كلها حزينة".

ويحاول الفيلم معالجة هذه الآثار نفسيًّا، عبر الغوص في انطباعات الأطفال وأثر الأزمات عليهم، وكيفية التغلب عليها تدريجيًا، في مسعى يهدف إلى استنهاض همم الأطفال وعدم ركونهم لليأس ومنحهم دافعًا لتجاوز الصدمات وما تسببه الحروب من عذابات وآلام وآثار تبقى عالقة في الأذهان وتؤثر على سلوكياتهم.

وعبر نحو ساعة ونصف الساعة (مدة الفيلم) تحاول مخرجة الفيلم الأردنية سنثيا مدانات (48) عامًا، الغوص في أفكار سليم (9) أعوام، وفهم ما يدور في ذهنه وكيف أثر عليه فقدان والده، ودفعه إلى مستقبل مشرق، وإلى حياة مليئة بالأمل، لتكون الرسوم المتحركة طريقًا لعلاج سليم واستكمال حياته وعدم الركون لآلام الماضي.

وتضيف مدانات لـ"إرم نيوز": صحيح أن البعض أسقط القصة على الواقع الأليم في قطاع غزة، لكن قصة الفيلم في أبعادها تنطبق على كل الأطفال الذين تعرضوا للصدمات سواء في فلسطين أو سوريا أو اليمن أو السودان، وفي شتى مناطق العالم، وأيضًا على جمهور الأطفال في مختلف دول العالم بخاصة تلك المحيطة بمناطق النزاعات والحروب، وحتى بقية الفئات العمرية التي تصاب بتوترات وآثار نفسية جراء مشاهد الدم والدمار والقتل.

وتقول مدانات: نشعر بالفخر لنيل الفيلم جوائز عالمية في قصة إنسانية هدفها نبيل نحو استنهاض همم الأطفال، حيث شارك في 12 مهرجانا دوليا، على رأسها مهرجان "آنسي" في فرنسا، وهو أحد أهم مهرجانات الرسوم المتحركة في العالم ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية.