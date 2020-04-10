الحريري: الحكومة تتجه لخطة ”انتحار“ اقتصادي

انتقد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم الجمعة، بشدة، حكومة حسان دياب، قائلا إنها تسير بالبلاد نحو ”خطة انتحار اقتصادي“.

وقال الحريري: ”منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي. وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار أن نحكم على الخطة الموعودة“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”لكن يبدو أنها (الحكومة) تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف“.

وتابع: ”فترة السماح التي أعطيناها لا تعني بأي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور، أو وضع اليد على جني أعمار الناس، لتعفي الدولة نفسها من أي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع. وسيكون لنا قريبا كلام آخر، إذا لم يتم تدارك الأمر“.