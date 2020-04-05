ما حقيقة اعتزال عادل إمام التمثيل بعد مسلسل ”فالنتينو“؟

ترددت أنباء قوية مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد بأن الفنان المصري عادل إمام، قرر اعتزال التمثيل.

وينتظر الزعيم عرض مسلسله الجديد ”فالنتينو“ في موسم دراما رمضان المقبل، حيث تردد أن هذا العمل سيكون الأخير له، وأنه اتخذ قرار الاعتزال من بعده.

وعلق مصدر مقرب من أسرة عادل إمام، لـ“إرم نيوز“، على هذه الأنباء، قائلا إن الزعيم لم يناقش مسألة الاعتزال من عدمها، خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر، أنه ”لا توجد نية لدى الزعيم لاعتزال الفن، وأن مسلسل فالنتينو ليس الأخير كما تردد، حيث يبقى وجود سيناريو جيد وعمل متكامل هما الفيصل في مشاركة عادل إمام بأعمال جديدة من عدمها“.

وأشار إلى أن ”شائعة اعتزال عادل إمام التمثيل، اعتمدت على مجرد توقع، بسبب توقف تصوير مسلسل فالنتينو لأكثر من مرة، وقيام الزعيم بالتصوير لعدد ساعات قليلة في اليوم، بسبب ظروف صحية“.

وأكد رغم ذلك أن ”الحالة الصحية لعادل إمام بخير“، لافتًا إلى أن قيام الزعيم بالتصوير فترة قليلة بشكل يومي يأتي كإجراء احترازي حتى لا يتعرض للإرهاق.

يذكر أن مسلسل ‎“‎فالنتينو“ من بطولة عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبدالعزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي ‏وسليمان عيد وحمدي الميرغني وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

وواجه المسلسل عدة عثرات ومطبات بعيدا عن أزمة كورونا، فقد كان من المتوقع أن يعرض العمل المصري ”فالنتينو“ خلال شهر رمضان الماضي 2019، لكنه واجه مشاكل إنتاجية أدت إلى توقيف تصويره.

وكان الزعيم عادل إمام غاب العام الماضي عن المنافسة في موسم رمضان، وكان آخر حضور له في مسلسل ”عوالم خفية“ الذي عُرض في السباق الرمضاني 2018.