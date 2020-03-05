عادل إمام يعلق لـ ”إرم نيوز“ على أخبار حالته الصحية

كشف الفنان المصري عادل إمام، تفاصيل وضعه الصحي، في ظل الأنباء التي يتم تداولها بشأن تدهور حالته الصحية تارة، ووفاته تارة أخرى.

وعلق عادل إمام، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، على تلك الشائعات بطريقته الكوميدية المعهودة على الشاشة، فقال:“والله العظيم أنا كويس، أنا كويس يا جماعة، وبشرب شاي بلبن، وبقرأ الجورنال كل يوم“.

وأعرب عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات التي تُثار ضده، موضحًا أنه أصبح غير عابئ بما يقال للخروج بتكذيبه أو تأكيده، موضحًا أنه لا يخاف من الموت لأن الجميع سيمر بهذه المحطة.

وأشار إلى أنه انتهى من تصوير مسلسله الجديد ”فالنتينو“، وسيتم عرضه خلال رمضان المقبل، واعدًا الجمهور بمشاهدة عمل يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

وكان عادل إمام قد تغيب عن حفل تكريمه بجائزة الريادة السينمائية في حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، بسبب مروره بنزلة برد، الأمر الذي أثار الشائعات بكثرة خلال الأيام الماضية حول وضعه الصحي.