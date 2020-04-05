الكويت.. الغانم ينصح الحكومة بسحب قانون الدين العام بسبب كورونا

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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، إن الحكومة أرسلت للبرلمان الخميس قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار. وأضاف الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان، أن ”القانون الجديد انتهى إعداده في شباط/ فبراير، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا”، واصفا توقيت…