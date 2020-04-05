 77 إصابة جديدة بكورونا في الكويت – إرم نيوز‬‎

77 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

77 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 556 حالة.

وأكدت الوزارة على صفحتها الرسمية عبر ”تويتر“، شفاء 6 حالات جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.

وسيتم نقل المصابين إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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