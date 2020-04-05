77 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 556 حالة. وأكدت الوزارة على صفحتها الرسمية عبر ”تويتر“، شفاء 6 حالات جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة. وسيتم نقل المصابين إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين…