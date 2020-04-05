جنون ”كورونا“ .. روسي يقتل 5 أشخاص لحديثهم بصوت عال

قتل روسي خمسة أشخاص بإطلاق النار عليهم، بسبب حديثهم بصوت عال ليلًا، تحت نافذته، وفق تحقيقات الشرطة في روسيا.
وسجل إطلاق النار بمنطقة ريازان، فيما السكان محجورون بمنازلهم في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأطلق رجل في الثانية والثلاثين من بلدة يلاتما النار على مجموعة ضمت أربعة شباب وامرأة كانوا يتحدثون بصوت عال في الشارع تحت نافذته، قرابة الساعة العاشرة مساء أمس السبت، حيث خرج الرجل إلى شرفته مشتكيًا إلى أفراد المجموعة، ونشب شجار فما كان منه إلا أن استعان ببندقية صيد.
وتقع يلاتما قرب مدينة ريازان على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة موسكو.
وأوقف المشتبه به الذي لم يكشف عن اسمه. وفتشت الشرطة شقته وصادرت سلاح الجريمة.