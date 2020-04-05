جنون ”كورونا“ .. روسي يقتل 5 أشخاص لحديثهم بصوت عال

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قتل روسي خمسة أشخاص بإطلاق النار عليهم، بسبب حديثهم بصوت عال ليلًا، تحت نافذته، وفق تحقيقات الشرطة في روسيا. وسجل إطلاق النار بمنطقة ريازان، فيما السكان محجورون بمنازلهم في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأطلق رجل في الثانية والثلاثين من بلدة يلاتما النار على مجموعة ضمت أربعة شباب وامرأة كانوا يتحدثون بصوت عال…