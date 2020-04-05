تسجيل 9 إصابات كورونا جديدة في فلسطين

أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، الأحد، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة؛ ما يرفع عدد إجمالي المصابين إلى 226 في فلسطين.

وقال الشخرة خلال الإيجاز الصحفي اليومي إن ”الإصابات الجديدة توزعت على بلدات بيتونيا برام الله، وبرطعة بجنين، ورافات وقطنة والجديرة وكفر عقب بالقدس المحتلة“.

ومن بين إجمالي الإصابات في فلسطين، 12 حالة من قطاع غزة، أعلن السبت، عن تماثل 5 مصابين منهم للشفاء.

والجمعة، وصف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، أمس ، الأسبوعين المقبلين بـ ”الأصعب“، في جهود السيطرة على انتشار فيروس كورونا بسبب عودة نحو 45 ألف عامل فلسطيني من أماكن عملهم في أراضي الـ 1948 والمستعمرات، إلى منازلهم.

وأشار إلى أن حكومته ”طلبت من إسرائيل فحص العمال قبل وصولهم إلى الضفة الغربية، وترتيب عودتهم بشكل منظم، ضمن لجنة صحية مشتركة“.

وأعلن استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمية من جامعات ومدارس ومعاهد، ورياض أطفال وإغلاق المعابر، وإيقاف الحركة بين المحافظات والمدن والبلدات والقرى والمخيمات، استنادا إلى مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتمديد العمل بحالة الطوارئ المعلنة في الـ 5 من آذار/ مارس الماضي لمدة 30 يوما.