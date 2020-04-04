فلسطين .. 11 إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، تسجيل 11 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في الوزارة كمال الشخرة:“تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس منها 3 مخالطين، وجميع المصابين كانوا يعملون في مصنع دجاج في اللد، ما يرفع إجمالي المصابين في فلسطين إلى 205 إصابات.

وأوضح الشخرة، خلال الإيجاز اليومي أن من بين المصابين طفلين (11 و15 عامًا)، انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما، بعد عودته من العمل في إسرائيل.

ومن بين إجمالي المصابين في فلسطين، 12 حالة من قطاع غزة، أعلن في وقت سابق عن تماثل 3 مصابين للشفاء.

ووصف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، أمس الجمعة، الأسبوعين المقبلين بـ ”الأصعب“، في جهود السيطرة على انتشار فيروس كورونا ”بسبب عودة نحو 45 ألف عامل فلسطيني من أماكن عملهم في أراضي الـ 1948 والمستعمرات، إلى منازلهم“.

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن حكومته ”طلبت من إسرائيل فحص العمال قبل وصولهم إلى الضفة الغربية، وترتيب عودتهم بشكل منظم، ضمن لجنة صحية مشتركة“.

وأعلن استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمية من جامعات، ومدارس، ومعاهد، ورياض أطفال، وإغلاق المعابر، وإيقاف الحركة بين المحافظات والمدن والبلدات والقرى والمخيمات، استنادًا إلى مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتمديد العمل بحالة الطوارئ المعلنة في 5 آذار/ مارس الماضي لمدة 30 يومًا.