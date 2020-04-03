لين الشيشكلي تثير غضب السعوديين (فيديو)

أثارت الشابة السعودية لين الشيشكلي، المعروفة كواحدة من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، غضب مواطنيها بعدما انتقدت قوائم الطعام المقدمة لها في الحجر الصحي الذي تخضع له في ماليزيا على حساب سفارة الرياض في كوالالمبور، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبدأت القصة عندما نشرت الشيشكلي، مقطع فيديو على حسابها في ”انستغرام“ انتقدت فيه الطعام الذي يقدم لها في غرفتها بأحد الفنادق التي حجزتها السفارة السعودية في ماليزيا للسعوديين الذين لم يتمكنوا من العودة للمملكة، بسبب إجراءات تعليق السفر التي اتخذتها غالبية دول العالم للحد من انتشار فيروس ”كوفيد 19“.

وبدت الشابة التي تسكن الرياض، وتنشر مقاطع فيديو على الدوام عن الموضة والأزياء وعن يومياتها باللغة الإنجليزية، غير راضية عن أكلة ”الكبسة“ الشهيرة عند السعوديين، والتي تقدم لها في مقر إقامتها، وهو ما جرّ عليها انتقادات لاذعة من مواطنيها.

ويقول مغردون سعوديون في موقع تويتر، وبينهم كتاب وإعلاميون ومشاهير، إن حديث الشيشكلي يسيء لجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما توفره لمواطنيها العالقين في الخارج.

#لين_الشيشكلي وفروا لها مجانًا فندق فخم مجهز وأكل سعودي يازينه ????، لكنها تقول انه غير صحي، فقررت تشتري أكل صحي بنفسها: نوتيلا وزبدة وصودا ومايونيز وسكاكر.

pic.twitter.com/jI7VsiFOk2 — ‎نايفكو NAIF (@naifco) April 3, 2020

يربيك القانون بإذن الله يا #لين_الشيشكلي #لا_للتجنيس — MBS محمد بن عبدالعزيز ???????? (@506_MBS) April 3, 2020

بعدموضوع المزدوجة الجنسيه والعقليه والولاء المدعوه #لين_الشيشكلي أتمنى من الدوله الالتفات وبقوة وبدون رحمه لكل من لديهم جنستين خاصة سعوديه وإيرانيه واللي معهم سعوديه وتركيه أو متزوج/ةمن سعودي/ة لأجل ولاءهم لها او شراء استثمارات اوهناك تسحب منهم السعوديه ويرحلون لها لان ولاءه لها — منيرة حسن المشخص (@see_moone) April 3, 2020

وذهب البعض من المغردين لأبعد من ذلك، وطالب بمحاسبة الشيشكلي على تصرفها بشكل رسمي، بما في ذلك إسقاط جنسيتها السعودية، بدعوى أنها تنتمي لعائلة سورية في الأصل.

بعد أن تنتهي الأزمة وبعد أن تقدم لهم الخدمات الإنسانية من مملكة الإنسانية … اشحنوهم لديارهم التي قدموا منها .. هذه الكائنات لا تستحق أن تحمل أعظم جواز في هذا العالم (نقطة) #لين_الشيشكلي pic.twitter.com/rWu4TfUAda — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 3, 2020

من يعضُّون اليد التي تطعمهم، عادة ما يلعَقون الحذاء الذي يركلهم!

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"إريك هوفر"

. #لين_الشيشكلي — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) April 3, 2020

في كل الأمم واللغات والديانات.. " نكران الجميل خيانة للشرف والأمانة." .. أرأيت يا #لين_الشيشكلي لولا السعودية لأصبحتِ بدلاً من "الكبسة" التي تزدرينها تأكلين الجوع والضياع في خيم القماش وغرف الصفيح والخشب في #مخيمات_الزعتري.

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هناك فرق بين النقد وبين سوء الأدب و"نكران المعروف" pic.twitter.com/Foj3nwsyQM — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) April 3, 2020

وتكفلت السفارات السعودية في دول العالم بتأمين إقامة للسعوديين العالقين في دول العالم، ولم يتمكنوا من العودة لبلادهم بسبب إجراءات كورونا، حيث تم حجز فنادق وأماكن إيواء كثيرة مع توفير الطعام لهم في مقرات إقامتهم، لحين إيجاد حل لهم. بينما يقضون ما يشبه الحجر الصحي الذي يضمن عدم إصابتهم بالفيروس سريع العدوي والانتشار.

السلام عليكم #لين_الشيشكلي هي سورية الأصل حاصله على الجنسية السعودية

قامت بالإساءه للجنسية السعوديه وللسعوديه كدولة وللسفاره .. باللغة العربيه والانجليزيه ، على مواقع التواصل الاجتماعي ، اتمنى سحب الجنسية التي ( تُشعرها بالعار ) كما تزعم لين .. @KSAMOFA — alsaif (@Sami74279538) April 3, 2020

#لين_الشيشكلي ليش مسجلة المقطع بالإنجليزي؟

هي توجه الرسالة لمن ؟ — د.لمياء عبدالمحسن البراهيم (@DrLalibrahim) April 3, 2020

سفارة المملكة سكنتها بجناح فندق ٥ نجوم مع الاكل والشرب وتشتكي لليوم الثالث تأكل كبسة رز ولحم ورمت الاكل وشرت بعض الاغراض وتقول ليس لااحد فضل ولا منه تقصد السفار طيب اطلعي من الفندق اسكني على حسابك يا وقحه وكلامها باللغة الانجليزية هدفها الاساءة للسفارة وجهودها #لين_الشيشكلي pic.twitter.com/hOkqFHsPm8 — ahmed (@ahmedabz1925) April 3, 2020

#لين_الشيشكلي مثال على معنى الإنتماء وحب الوطن.. إزدراء للنعمة وتلك بحد ذاتها جحود لله عزّ وجل.. تعمدها باللغة الإنجليزية يعطي المدلول على رغبتها في التشهير بالسعودية والإساءة لها.. سوء لفظها ليس له مدلول سوى بيئة تربيتها. — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) April 3, 2020

ودافعت الشابة عن نفسها بعد سيل الانتقادات التي انهالت عليها، وقالت عبر ”انستغرام“، إنها ترفض التشكيك بولائها لوطنها، وإنها ليست الوحيدة في الحجر، المستاءة من أكلة ”الكبسة“، وإنها حاولت إيصال صوتها للسفارة مباشرة، لكن رد الموظف عليها كان ”بنبرة غير لائقة“.

وأضافت لين، أن هدفها من الفيديو الذي نشرته، إيصال صوتها للسفارة، وليس الإساءة لبلدها أو تشويه صورته، مطالبة بتقدير ظروفها التي تعيشها في الغربة في ظل أزمة كورونا.

وعلقت السعودية رحلات الطيران الخارجية كواحدة من سلسلة إجراءات اتخذتها البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بلغ عدد المصابين به في المملكة حتى يوم أمس الخميس، 1885 شخصًا، تعافى منهم 328 شخصًا وتوفي 21 آخرين.