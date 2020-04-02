30.3 % انخفاض عجز الميزان التجاري المصري

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء المصري، اليوم الخميس، عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجـاري بنسبة 30.3% ليصل إلى 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق.

وأظهر التقرير ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبـة 1.4% حيـث بلغـت 2.48 مليــار دولار خـلال شهـر يناير2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق،

بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.4%حيث بلغت 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020 مقابل 6.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وكانت مصر قد اتخذت العديد من القرارات للإصلاح الاقتصادي خلال الـ 5 سنوات الماضية.