وفاة وزير الأوقاف المصري الأسبق محمود حمدي زقزوق

توفي عضو هيئة كبار العلماء في مصر ووزير أوقافها الأسبق، الدكتور محمود حمدي زقزوق، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وشغل زقزوق منصب عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في الفترة من عام (1987 وحتى 1989)، ومن عام (1991 حتى 1995)، ثم نائبًا لرئيس الجامعة عام 1995، إلى أن تم تعيينه وزيرًا للأوقاف عام 1996.

وحصل زقزوق على الإجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1959، والشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1960، فضلا عن دكتوراه الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا عام 1968.

يذكر أن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كرم الراحل نهاية شهر كانون الثاني /يناير الماضي، بمؤتمر تجديد الفكر الديني الذي عقده الأزهر الشريف، تقديرًا لجهوده في تجديد الفكر الإسلامي، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام.