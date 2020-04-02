دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر

تقدم محام مصري، بدعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر، بعد مطالبتها بطرد الوافدين من الأراضي الكويتية.

وطالب المحامي المصري سمير صبري في دعواه، بإدراج اسم حياة الفهد، على قوائم الممنوعين من دخول مصر، بعد أن تسببت تصريحاتها التي أدلت بها في مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية بحالة من الغضب على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بسبب مطالبتها بترحيل العمال الأجانب، أو ”رميهم في الصحراء“ لمواجهة ”العجز“ في القدرة الاستيعابية للمستشفيات في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وقال المحامي المصري في دعواه: ”في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تطاولت من تُدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، بطرد الوافدين من الأراضي الكويتية، ‫وعدم علاجهم“.

وتابع صبري: ”نحن لا نبالغ عندما نقول، إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا، وسيستمر إلى يوم الدين“.

وفي ظل ما أثارته تصريحات الفهد من جدل، بررت الفنانة الكويتية في مقابلة تلفزيونية موقفها بالقول، إن حديثها ”فُهم بشكل خاطئ“، مشيرة إلى أن هناك جهات تتصيد لها الأخطاء، كما أن التعبير خانها.

وتعد حياة الفهد، ذات الـ71 عامًا من أبرز فنانات الخليج وبجانب كونها ممثلة، فإن لها محاولات شعرية وصدر لها ديوان واحد يحمل اسم ”عتاب“.

وكانت حياة الفهد قد قالت في تصريحات لبرنامج ”أزمة وتعدي“ الذي يذاع على فضائية كويتية: ”أنا لست ضد الإنسانية لكننا ملينا“، داعية إلى ترحيل الوافدين لبلادهم.

وقالت، إذا كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا يجب على الكويت أن تتولى رعايتهم.