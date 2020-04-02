مسيرات جديدة في مصر اعتراضا على عزل كورونا (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع أظهر خروج مواطنين في مسيرات بإحدى القرى في محافظة الغربية دلتا مصر، اعتراضا على فرض عزل كامل على قريتهم وعدم مغادرتهم منازلهم، بعد ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وتجمع عدد كبير من أهالي القرية في الشوارع بعد فترة حظر التجول، إذ طافوا شوارع القرية رافضين قرار العزل، ورددوا هتافات: ”مش عايزين كراتين من حد إحنا ناكل أي حد“، معلنين رافضهم المساعدات المقدمة لهم من أطعمة تبرعت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

وأثار المقطع جدلا بين الناشطين وبعض صفحات التواصل الاجتماعي واصفين ما حدث بـ“الكارثة“ التي ربما تنذر بارتفاع عدد المصابين بكورونا في القرية، كما تعجب آخرون من ردود أفعال أهالي القرية لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لصالحهم.

ونشر أحد المتابعين ويدعى ”أدهم حسن“ المقطع وقال: ”أهالي قرية الهياتم بالمحلة خرقوا الحظر ونزلوا مظاهرات طلبا لفك الحظر اللي الدولة عملته عليهم بعد اكتشاف 8 إصابات بفيروس كورونا ورافضين دخول مواد غذائية للبلد وبيقولوا فك الحظر ومش هنحتاج مساعدات، هي الناس دي أغبياء ولا إيه أنا مش فاهم“.

ونشرت المقطع صفحة تحمل اسم ”كفر الشيخ اليوم“ وعلقت قائلة: ”قرية الهياتم الآن تقود مظاهرة ضد كورونا (واحد اتنين الهياتم فين)، قرية الهياتم معزولة صحيا بسبب اكتشاف 10 حالات إصابة بفيروس كورونا“.

وعلق متابع يُدعى إبراهيم الورداني متعجبا: ”انتحار المنطق، قرية الهياتم في مظاهرة ضد العزل“.

وطالبت سالي عبد الوهاب بالحظر التام وعلقت: ”إلهي تنفضحوا، يا حكومة بلاش تراهني على وعي الشعب، ده شعب التخلف والجهل أكل فيه سنين طويلة، أبوس رجلك يا حكومة حظر تام، وإلا يخرج بمضرب بالنار، يارب لطفك اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا“.

وقالت هند خليفة: ”بمناسبة اللي بيحصل في قرية الهياتم من تظاهرات للمطالبة بفك الحجر الصحي اللي بيطبق عليهم، واللي برفضها لأنه نقص عقل الحقيقة، بس دي بداية لتظاهرات تانية جاية مع مد الحظر شوية كمان“.

وأضافت: ”في عندنا فئة كبيرة جدًا لا فارق معاها كورونا ولا وباء مع الأسف الشديد، نتاج عيشة وسط فقر وجهل، في بطون جعانة ومش لاقية تاكل وبياعين بينزلوا يشتغلوا في الخفاء رافضين تمامًا فكرة وقف الحال، وناس ضد إغلاق المساجد، وغيرهم رزقه كان يوم بيومه مبقاش عنده أي دخل نهائي ولا حتى المساعدات اللي كانت بتجيله بقت تيجي، ربنا يستر أنا خوفي من الشعب أكتر من كورونا“.

وعقبت صفحة تحمل اسم ”طنطا الآن“ على مقطع الفيديو بقولها: ”مجموعة شباب من القرية كسروا حظر التجوال ونزلوا مظاهرات في الشوارع بأعداد كبيرة مطالبين الحكومة برفع الحظر عن القرية، غير أنهم رافضين يدخلوا القرية أي مواد غذائية لمساعدة الأسر المحتاجة في القرية مبررين أن لو تم رفع الحظر مش هيحتاجوا مساعدات، لازم الحكومة تتدخل فورًا لإن الناس دي لو فيها واحد مصاب وده أكيد بنسبة كبيرة هتبقى كارثة كبيرة على القرية كلها“.

وتدخلت الأجهزة الأمنية المصرية لفض المسيرة ونجحت في إقناع أهالي القرية المعزولة صحيا بالعودة إلى منازلهم، بعد محاصرتها جميع مداخل ومخارج القرية، دون التعامل معهم أو الاقتراب منهم“.

واستعانت الأجهزة الأمنية بمشايخ القرية لتقديم النصح للأهالي أملا في سرعة فض المسيرة كي لا تنتقل العدوى أو ينجح الأهالي في كسر الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن القرية سجلت 10 حالات إيجابية، الأمر الذي استدعى الجهات المسؤولة اتخاذ قرار بعزلها تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.