شمس الكويتية تتعرض لهجوم حاد بعد وصفها المغربيات بـ“الساحرات“ (فيديو)

واجهت الفنانة شمس الكويتية، انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب حديثها عن المغربيات بأنهن ”يسحرن الرجال بجمالهن“.

وقالت شمس في بث مباشر عبر ”سناب شات“، إن زوجها متواجد حاليًا في المغرب، ولا يستطيع العودة بسبب الأوضاع الحالية، وأنها تخشى عليه من المغربيات، واصفة إياهن بـ“الساحرات“.

وأوضحت أن“المغربيات يسحرن بجمالهن، ولديهن العديد من الأمور التي تجذب الرجال.. المرأة المغربية جسمها جميل، وفنانة في الطبخ، وأكلها لذيذ جدًا، وتعتني بنظافة جسمها وبالخلطات والعطور، وتقوم بخدمة زوجها بنفسها، وليس الخادمة من تقوم بذلك“.

وأضافت:“الرجل يحب المرأة الجميلة، والتي تعرف الطبخ، وتهتم بجسدها، وبالخلطات والعطور، فيهن خفة دم فظيعة، والرجل لما تجيه امرأة خفيفة الدم، وتطبخ، وجميلة، ورائحتها حلوة، ويأكل من يدها، وتكوي له هدومه، وهذه الأمور ما يلقاها في حياته وإذا لقيها عنده سيطير 9 ساعات ويروح إلى المغربيات“.

وحديث ”شمس“ لم يعجب الكثير من الفتيات المغربيات، معتبرات أن نظرتها للعلاقة بين الرجل والمرأة ”رجعية“، بحسب قولهن.

كما رفضت كثيرات ما قالته ”شمس“، باعتبار أن ما تفعله المرأة المغربية، تقوم به جميع الفتيات العربيات مع أزواجهن.

ومن بين التعليقات التي تلقتها ”شمس“، قول إحداهن:“تنشئة البنت منذ الصغر على مفهوم أن وجودها منذ البداية للخضوع هو فكر ذكوري متخلف“.

وقالت أخرى:“الأهل الواعون يعرفون تمامًا أن الاعتماد الكامل على الرجل انتهى زمانه، وأن هنالك أمورًا أهم من الزواج، والعبودية، والتسلط الذي تقوله شمس“.

وأضافت ثالثة:“شلون تحكم أن الذي يروح يتزوج مغربية يكون محرومًا وزوجته مقصرة، كلام فاضي وافتراضات، لأن كل الذي ذكرته بنات العرب يسوونه وليس مقتصرًا على المغربيات“.

وردت ”شمس“ على الهجوم عبر تغريدة على حسابها الرسمي على ”تويتر“ قالت فيها:“لن أخرس، ولن أكون نعجة في قطيع المسترجلات، أنا قلت رأيي بمحاسن الإنسانة المغربية ولم أسئ لأحد، والمسترجلة التي فهمت غير كدة خذي أدوية“.

وأضافت:“اضبطن هرموناتكن، والمغربيات عسل، سبتن كورونا وسويتن هاشتاق فيه 16 ألف تغريدة عشان تفرغن سمومكن يا مسترجلات.. الذي على رأسه بطحة“.