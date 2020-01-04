شمس الكويتية في مرمى الانتقادات بعد قبلات وأحضان مع خبير تجميل (فيديو)

أحدثت الفنانة شمس الكويتية ضجّة عارمة قبل مغادرتها العراق بعد إتمام حفلها الغنائي هناك، إذْ كان في وداعها خبير التجميل على إسماعيل الذي عمل على تصميم إطلالتها في الحفل وكان بينهما حفاوة في مقابلتهما إضافة إلى القبلات والأحضان بينهما ما أوقع شمس الكويتية في مرمى الانتقادات من قبل جمهورها.

وأظهر مقطع فيديو تداولته الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير تواجد شمس الكويتية برفقة خبير التجميل يضمها بين يديه ويقبلها قبل أن يتبادلا كلمات المعاتبة ثم وصفها بعدها بكلمة ”حياتي“ فيما قالت له ”حبيبي“، وتواعدا بلقاء آخر.

وتسبب سلوك شمس الكويتية في إثارة الجدل، وقال المتابعون إنه لو كان زوجها لما فعلت ذلك، فيما قال البعض إنها ستخرج بفتوى تبرر لها ما فعلته فجاء في التعليق: ”بكرا تنزل فتوى بأنه ليس هناك دليل واحد من القرآن يحرم ضم الرجل الغريب، يلا هاتولي دليل بالنص والحرف الواحد أتحداكم“.

وأشار آخرون إلى أن هناك فرق كبير بين الانحلال والانفتاح، وقال متابع: ”بعد يومين تطلع تمد لسانها وتقول الشعوب الشرقية مِو متحضرة وهي تمارس العهر بس باسم الصداقة طيح الله حظكم“، فيما سخر آخرون من خبير التجميل بقولهم: ”خبير يا خبير“.

وكانت الفنانة شمس الكويتية قد وصفت اختيارها إحياء حفلي رأس السنة في العراق بالجريء، بعدما أعلنت عن توقيعها عقد إحياء حفلين بالعراق، أحدهما في بغداد والآخر في أربيل وذلك للمرة الأولى منذ حرب الخليج وذلك في الوقت الذي كانت فيه تعقيدات إحياء حفل لأكثر من مطرب عراقي بالكويت بسبب ردود الفعل الرافضة، كان أبرزهم كاظم الساهر رغم شعبيته بالوطن العربي.

ونشرت شمس منشورًا طويلاً عبر حسابها على ”إنستغرام“، قالت فيه: ”انعرض علي حفلات كثيرة في لوس أنجلوس وفي القاهرة ودبي ولندن وفي جدة والمغرب.. ولما انعرض علي عقد حفل في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل اللي حاصل“.

وأضافت: ”أولا أنا أعشق جمهوري العراقي عشق موت.. ثانياً لأني حسيت أن أكثر إنسان محتاج يفرح في الدنيا هو الإنسان العراقي“.

وتابعت شمس: ”أدري قرار خطير لأن العقد ينص على حفلتين الأولى ببغداد والثانية في أربيل.. وأنا وافقت.. وأمي قامت تلطم.. بس أنا حابة هذا الموضوع وحابة اشترك في حملات مساعدة المحتاجين من خلال التبرع بأجري بالكامل وما عندي رغبة بالتراجع فيه“.

ردُّ فعل الجمهور العراقي اختلف تمامًا عن ما كان متوقعًا، حيث عبّر العديد منهم عن محبتهم لإقامة شمس حفلها الغنائي في بلدهم، وإزالة فتيل الأزمة القديمة، التي لا ذنب لأحد فيها، وبيّنوا محبتهم لقرار الفنانة الجريء، وكلماتها عن عشقها لهم.

وكانت الفنانة شمس الكويتية، قد تعرّضت لـ“هجوم شرس“ من الجمهور السعودي؛ بسبب وصفها لمن لا يحضر حفلها في الرياض بـ“الحيوان“، وهو ما اعتبروه إهانة كبيرة لهم.