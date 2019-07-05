شمس الكويتية بإطلالة مع ”روب الحمام“ (صورة)

أطلّت الفنانة شمس الكويتية، على متابعيها، مرتدية ”روب الحمام“، في أحدث صورها عبر حسابها في ”إنستغرام“.

وعلقت شمس على الصورة قائلة: ”أحسن شي سواه فارقني.. باي باي“، ما زاد الغموض والتكهنات بشأن هوية من تقصده.

وحملت تعليقات المتابعين، استفهامات كثيرة، بشأن علاقة ”روب الحمام“ بتعليقها على الصورة، كما رجّح البعض أن مقصدها من منشورها هو انفصالها عن الشخص الذي ألمحت بارتباطها به خلال استضافتها ببرنامج ”مجموعة إنسان“ خلال شهر رمضان الماضي.

يذكر أن آخر فصول شمس المثيرة للجدل، كان عندما وجهت سبابًا لأحد متابعيها الذي قال لها إنه لن يحضر حفلها بالسعودية، إذ قالت حينها: ”مين الحيوان الي قال ما راح أحضر؟“، لتواجه هجومًا شرسًا من قبل السعوديين الذين دعوا إلى مقاطعة حفلها الذي أقيم في المملكة منذ أسبوعين تقريبًا.