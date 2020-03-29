أعلن الفنان والمخرج علي العلي عن وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض قبل أيام لوعكة صحية شديدة أدخلته العناية المركزة بعد إصابته بجلطة.

وكتب علي العلي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قائلا: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير سليمان الياسين، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يصبر أهله ومحبيه، الله يرحمك عمي بو سارة“.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير #سليمان_الياسين نسأل الله أن يغفر له ويرحمه و أن يتجاوز عنه و أن يصبر أهله و محبيه .. الله يرحمك عمي بو ساره ???????? pic.twitter.com/70VLG7E8MB — علي العلي (@DIR_ali) March 29, 2020

وأكدت جريدة ”الأنباء“ الكويتية وفاة الياسين عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ قائلة: ”وفاة الفنان القدير سليمان الياسين“.

والفنان سليمان الياسين، يُعد واحدًا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك في رصيده عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة.

وانطلقت مسيرته الفنية بالانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يوسّع مجال عمله إلى التلفزيون والسينما من خلال المشاركة بعدد من الأعمال المتنوعة، وعمل في تلفزيون الكويت وأسس شركة آمار للإنتاج الفني مع ثلاثة شركاء آخرين.

ويعد آخر أعماله في عام 2020 المسلسلين ”سبع أبواب“، و“عافك الخاطر“، بالإضافة إلى الأعمال الجاري إنتاجها مثل ”بيت بيوت“، و“سما عالية“، ومسلسل ”شغف“ المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.