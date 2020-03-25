إدخال الفنان الكويتي سليمان الياسين العناية المركزة

تعرض الفنان الكويتي سليمان الياسين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة بعد إصابته بجلطة.

وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“:“‏يرقد الفنان سليمان الياسين في العناية المركزة داخل المستشفى الأميري بعد تعرضه، عصر اليوم، لجلطة“، مطالبة جمهوره بالدعاء له.

والياسين يعد واحدًا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك في رصيده عددًا كبيرًا من الأعمال المتنوعة.

وانطلقت مسيرة الفنان ”الياسين“ من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يوسع مجال عمله إلى التلفزيون والسينما من خلال المشاركة بعدد من الأعمال المتنوعة، وعمل في تلفزيون الكويت وأسس شركة آمار للإنتاج الفني مع 3 شركاء آخرين.

وقدم آخر أعماله في عام 2020،عندما مثل في مسلسلي ”سبع أبواب“، و“عافك الخاطر“، بالإضافة إلى الأعمال الجاري إنتاجها مثل: ”بيت بيوت“، و“سما عالية“، ومسلسل ”شغف“ المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.