لمواجهة ”كورونا“ .. حجر صحي إلزامي على جميع القادمين إلى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن فرض الحجر الصحي المؤسسي على القادمين من كافة أنحاء العالم إلى أراضيها، بعد أن كان هذا الحجر مقتصرا على العائدين من 12 دولة من الدول التي سجلت أرقاما مرتفعة بالإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيانها الرسمي الذي تطرق إلى آخر تحديثات الإجراءات الاحترازية بشأن المواطنين والوافدين القادمين إلى البلاد، إنه ”سيتم فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع العائدين، يتم فيها متابعة الشخص وتطبيق الإجراءات الصحية المقررة للتأكد من سلامته“.

ويخضع جميع الموجودين بالحجر الصحي للمتابعة الطبية والفحوصات المقررة بإشراف طبي وسط إجراءات مشددة داخل مراكز الحجر حفاظا على سلامة جميع المتواجدين، حيث يتم تحويل من تثبت إصابته بالفيروس إلى المستشفى المختص بمصابي كورونا.

تحديث 5 | إجراءات وزارة الصحة على القادمين من المواطنين والمقيمين من:

Update 5 | Actions on arrivals of citizens and residents from pic.twitter.com/f7f5fXik8M

— وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 24, 2020