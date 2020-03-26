متاجر سعودية تمنح تخفيضات على البضائع عند طلبها إلكترونيا

كشفت وزارة التجارة في السعودية، اليوم الخميس، عن موافقة كبريات المتاجر في البلاد، على منح تخفيضات في الأسعار على البضائع التي يتم طلبها إلكترونيا عبر التطبيقات المخصصة بهدف منع الازدحام وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال متحدث رسمي باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عُقد في الرياض، سيكون هناك عروض وتخفيضات وخصم من كبريات المتاجر عند طلب البضائع عبر التطبيقات.

ولم يحدد المسؤول السعودي أسماء المتاجر التي ستقدم تخفيضات على بضائعها، فيما يتوقع أن تبادر تلك المتاجر لنشر قوائم بأسعار بضائعها إذا ما تم طلبها عبر التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية أو من خلال الحضور للمتجر بشكل شخصي.

وتعمل السعودية على تقليل الاختلاط بين السكان لأكبر قدر ممكن، بوصفه الإجراء الأكثر شيوعا واعتمادا في غالبية دول العالم لمواجهة تفشي فيروس ”كوفيد 19“ سريع العدوى بين الناس.

ويسري في السعودية حاليا حظر تجول ليلي في عموم البلاد، يبدأ في الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، فيما يبدأ في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، عند الثالثة عصرا وينتهي في الموعد ذاته.

ويستثني ذلك الحظر، عمال توصيل الطلبات من المتاجر الغذائية والصيدليات، بهف إتاحة الطلب عبر المتاجر في أي وقت بدلا من الخروج من المنازل.

كما بدأ اليوم حظر تنقل بين مناطق المملكة الـ 13، بجانب حظر خروج ودخول في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسجلت السعودية 900 إصابة بفيروس ”كوفيد 19“ حتى يوم أمس الأربعاء، تعافى 29 منهم من الفيروس وتم تسجيل وفاتين بالمرض الذي يجتاح العالم بسرعته في الانتقال بين الأشخاص، وخطورته على الصحة، خاصةً لبعض الفئات من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات احترازية لمنعي تفشي الفيروس مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام وتعليق العمرة وإغلاق المساجد وتعليق الطيران وإجراءات عديدة أخرى.

وفاق عدد المصابين بالفيروس الجديد منذ الكشف عنه أول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، أكثر من 400 ألف مصاب، تعافى منهم لحد الآن أكثر مئة ألف وتوفي نحو 20 ألف شخص، واجتاح الفيروس أكثر من 150 دولة وسط إجراءات واسعة للحد من انتشاره.