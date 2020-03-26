 السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا – إرم نيوز‬‎

السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1012 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة عن ”تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد 19)، وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، وتسجيل (4) حالات تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية (33) حالة، ولله الحمد“.

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