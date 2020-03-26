السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1012 حالة. وأعلنت وزارة الصحة عن ”تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد 19)، وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، وتسجيل (4) حالات تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية (33) حالة، ولله الحمد“. #بث_مباشر |…