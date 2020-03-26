السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1012 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة عن ”تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد 19)، وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، وتسجيل (4) حالات تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية (33) حالة، ولله الحمد“.
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— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2020