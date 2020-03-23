فوز العتيبي تنشر مقطعا حميميا لها مع زوجها (فيديو)

نشرت السعودية فوز العتيبي، إحدى شهيرات مواقع التواصل، مقطعاً جريئا يجمعها مع زوجها على السرير، وهو يداعبها ويقبلها؛ ما أثار ردود فعل غاضبة تجاهها من جانب متابعيها وآخرين.

وظهرت العتيبي التي نشرت المقطع عبر ”تويتر“، في حالة حميمية وعاطفية مع زوجها على السرير، الذي يبدو أنه داخل شاحنة للرحلات“، خاصة وأنها تحدثت في التغريدة عن رحلة وصفت استمتاعها بها مع زوجها.

وأرفقته بتعليق قائلة: ”هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا أنفسنا فيها أيام كانت قضيتنا بالمحكمة شكرا للقدر اللي سمح لنا أن نحققها“.

هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا نفسنا فيها ايام كانت قضيتنا بالمحكمة شكراً للقدر اللي سمح لنا نحققها ♥️ pic.twitter.com/2hYp6m1CB0 — فوز العتيبي (@zooztox) March 22, 2020

وكانت فوز العتيبي أثارت جدلا حادا في وقت سابق حينما تحدثت بشأن زواج القاصرات، بقولها إنها مع أي فتاة ترى نفسها مهيأة للزواج وتريد إقامة علاقة حتى لو كانت تحت السن القانونية، مستشهدة بمواطنتها الفتاة رهف القنون لأنها ساهمت في تغيير رأيها بعدما رأت نضجها العقلي والجسدي.

واشتهرت فوز العتيبي، على منصات التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها بجانب توفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي؛ ما جعلها محط أنظار المتابعين.