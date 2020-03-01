 فوز العتيبي تُثير الجدل مجددا بحديثها عن تجارب جنسية لقاصرات – إرم نيوز‬‎

فوز العتيبي تُثير الجدل مجددا بحديثها عن تجارب جنسية لقاصرات

فوز العتيبي تُثير الجدل مجددا بحديثها عن تجارب جنسية لقاصرات

المصدر: أسماء حلمي- إرم نيوز

أثارت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي جدلًا واسعًا بين المتابعين بعد حديثها عن ”تجارب جنسية لقاصرات“ في إطار إبداء رأيها بشأن زواج القاصرات.

وأكدت فوز العتيبي، أنها أصبحت مع أي فتاة ترى نفسها مهيأة للزواج وتريد إقامة علاقة حتى لو كانت تحت السن القانوني، مستشهدة بمواطنتها الفتاة رهف القنون لأنها ساهمت في تغيير رأيها بعدما رأت نضجها العقلي والجسدي.

وأطلقت فوز العتيبي، عدة تغريدات عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قالت فيها: ”أنا كنت ضد زواج القاصرات بعدين غيرت رأيي أي واحدة تحس إنها كبيرة ومهيأة للعلاقة وتبي تتزوج من حقها حتى لو تحت السن القانوني ولا يحق لأحد يمنعها بحجة العمر“.

وأضافت السعودية فوز العتيبي قائلًة: ”أقول هالكلام بعد ماشفت بنات وشباب تحت السن القانوني على علاقات بكل أنحاء العالم“.

وأردفت فوز، قائلًة: ”أول ما سمعت برهف القنون قبل أشوفها كنت أقول حرام قاصر بعد ما طلعت وشفت نضجها العقلي والجسدي عرفت إنها قد المسؤولية أكثر بكثير مني وحتى صرحت أنها مارست الجنس بعمر 15 سنة ولها سلسلة تجارب كثيرة وقدرت تحافظ على إن محد يدري ولا تحمل هنا اقتنعت ان الانسان بتجاربه ونضجه العقلي مو بعمره“.

وبينّت قائلًة: ”وجلست مع بنت سعودية بالمتوسط قاصر وكانت تسولف لي عن تجاربها الجنسية وكان كلامها وجسدها ناضج تمامًا مثل رهف وأنا كنت بالزاوية مصدومة اللي مثلها ومثل رهف بأي وجه آجي أقولها والله انتي مو مؤهلة لزواج وأنا مؤهلة وهي عندها سلسلة تجارب أكبر من سلسلة حياتي معلش بس شوية منطق“.

وأردفت ”العتيبي“ قائلًة: ”نرجع ونقول للناس المحترمة الأجانب عندهم الزواج يعني تقاسم نصف الثروة عشان كذا يربطونه بعمر معين تدرك فيه إن هالشخص بيقاسمك نصف ثروتك وهذا الشي مو موجود في الزواج الشرعي اللي مجرد عقد يسمح اجتماعيًا وقانونيًا بعلاقتكم الجنسية والعاطفية واذا انفصلتوا ما تقاسمتوا شي“.

وتفاعل متابعي فوز العتيبي معها حيث عارضتها متابعة تُدعى شروق الزهراني فقالت: ”لا غلط دام قاصر ما ينفع لن مشاعرها مح تكون صح أي واحد تحبه حتى لو كان غلط بتلقى شي فيه ناقصها بس بعدين تكبر وتتغير نظريتها وتندم“.

وردّت عليها فوز العتيبي قائلًة: ”عادي حتى احنا الكبار مشاعرنا ممكن ما تكون صح ونخطي ونندم ونتعلم بس ما يحق لأحد يمنعهم من الزواج ويخلي ما قدامهم إلا البوي والقيرل فريند هذا الخيار يلجأون له ثلاثة أرباع القاصرين الأجانب ومن حق القاصرين المسلمين يلجأون لنفس الشيء بطريقة تناسبهم واللي هي الزواج“.

وتباينت ردود الفعل بين متابعين فوز العتيبي حيث هاجمها البعض بسبب رأيها فقالت متابعة قائلًة: ”هذا من تأثير الحرارة ومرضك حبيبتي، بدأ عقلك يوهمك بأشياء غبية، ضحكت تحس نفسها مهيأة وأنا عمري 7 سنوات كنت نحس نفسي مهيأة نقود سيارة ولكن هل قدت؟ ليش؟ لأني قاصر لا أفقه“.

وردّت عليها فوز العتيبي بالقول: ”كنتي تحسين إنك مهيأة بس فعليًا ما جربتي تسوقين وبحكم إني جلست مع بنات سعوديات تحت السن القانوني ومسوين علاقات جنسية من يوم أعمارهم 14 والواحدة منهم خبرتها أكبر من اللي بعمري كيف أقدر أقولها إحساسها غلط وهي عندها سلسلة تجارب تثبت إنها مهيأة أكثر مني“.

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشيال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، ما جعلها محط أنظار المتابعين حتى أن بعضهم علقّ لها بأنَّ هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.

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