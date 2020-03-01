فوز العتيبي تُثير الجدل مجددا بحديثها عن تجارب جنسية لقاصرات

أثارت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي جدلًا واسعًا بين المتابعين بعد حديثها عن ”تجارب جنسية لقاصرات“ في إطار إبداء رأيها بشأن زواج القاصرات.

وأكدت فوز العتيبي، أنها أصبحت مع أي فتاة ترى نفسها مهيأة للزواج وتريد إقامة علاقة حتى لو كانت تحت السن القانوني، مستشهدة بمواطنتها الفتاة رهف القنون لأنها ساهمت في تغيير رأيها بعدما رأت نضجها العقلي والجسدي.

وأطلقت فوز العتيبي، عدة تغريدات عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قالت فيها: ”أنا كنت ضد زواج القاصرات بعدين غيرت رأيي أي واحدة تحس إنها كبيرة ومهيأة للعلاقة وتبي تتزوج من حقها حتى لو تحت السن القانوني ولا يحق لأحد يمنعها بحجة العمر“.

وأضافت السعودية فوز العتيبي قائلًة: ”أقول هالكلام بعد ماشفت بنات وشباب تحت السن القانوني على علاقات بكل أنحاء العالم“.

انا كنت ضد زواج القاصرات بعدين غيرت رأيي اي وحده تحس انها كبيرة ومهيئة للعلاقة وتبي تتزوج من حقها حتى لو تحت السن القانوني ولا يحق لاحد يمنعها بحجة العمر

اقول هالكلام بعد ماشفت بنات وشباب تحت السن القانوني على علاقات بكل أنحاء العالم — فوز العتيبي (@zooztox) March 1, 2020

وأردفت فوز، قائلًة: ”أول ما سمعت برهف القنون قبل أشوفها كنت أقول حرام قاصر بعد ما طلعت وشفت نضجها العقلي والجسدي عرفت إنها قد المسؤولية أكثر بكثير مني وحتى صرحت أنها مارست الجنس بعمر 15 سنة ولها سلسلة تجارب كثيرة وقدرت تحافظ على إن محد يدري ولا تحمل هنا اقتنعت ان الانسان بتجاربه ونضجه العقلي مو بعمره“.

اول ماسمعت برهف القنون قبل اشوفها كنت اقول حرام قاصر بعد ماطلعت وشفت نضجها العقلي والجسدي عرفت انها قد المسؤوليه اكثر بكثير مني وحتى صرحت انها مارست الجنس بعمر ١٥ سنة ولها سلسلة تجارب كثيره وقدرت تحافظ على ان محد يدري ولا تحمل هنا اقتنعت ان الانسان بتجاربه ونضجة العقلي مو بعمره — فوز العتيبي (@zooztox) March 1, 2020

وبينّت قائلًة: ”وجلست مع بنت سعودية بالمتوسط قاصر وكانت تسولف لي عن تجاربها الجنسية وكان كلامها وجسدها ناضج تمامًا مثل رهف وأنا كنت بالزاوية مصدومة اللي مثلها ومثل رهف بأي وجه آجي أقولها والله انتي مو مؤهلة لزواج وأنا مؤهلة وهي عندها سلسلة تجارب أكبر من سلسلة حياتي معلش بس شوية منطق“.

وجلست مع بنت سعودية بالمتوسط قاصر وكانت تسولف لي عن تجاربها الجنسيه وكان كلامها وجسدها ناضج تماماً مثل رهف وانا كنت بالزاوية مصدومة اللي مثلها ومثل رهف باي وجه اجي اقولها والله انتي مو مؤهله لزواج وانا مؤهله وهي عندها سلسلة تجارب اكبر من سلسلة حياتي

معليش بس شوية منطق — فوز العتيبي (@zooztox) March 1, 2020

وأردفت ”العتيبي“ قائلًة: ”نرجع ونقول للناس المحترمة الأجانب عندهم الزواج يعني تقاسم نصف الثروة عشان كذا يربطونه بعمر معين تدرك فيه إن هالشخص بيقاسمك نصف ثروتك وهذا الشي مو موجود في الزواج الشرعي اللي مجرد عقد يسمح اجتماعيًا وقانونيًا بعلاقتكم الجنسية والعاطفية واذا انفصلتوا ما تقاسمتوا شي“.

نرجع ونقول لناس المحترمة الأجانب عندهم الزواج يعني تقاسم نصف الثروة عشان كذا يربطونه بعمر معين تدرك فيه ان هالشخص بيقاسمك نصف ثروتك وهذا الشي مو موجود في الزواج الشرعي اللي مجرد عقد يسمح اجتماعياً وقانونياً بعلاقتكم الجنسية والعاطفية واذا انفصلتوا ماتقاسمتوا شي — فوز العتيبي (@zooztox) March 1, 2020

وتفاعل متابعي فوز العتيبي معها حيث عارضتها متابعة تُدعى شروق الزهراني فقالت: ”لا غلط دام قاصر ما ينفع لن مشاعرها مح تكون صح أي واحد تحبه حتى لو كان غلط بتلقى شي فيه ناقصها بس بعدين تكبر وتتغير نظريتها وتندم“.

وردّت عليها فوز العتيبي قائلًة: ”عادي حتى احنا الكبار مشاعرنا ممكن ما تكون صح ونخطي ونندم ونتعلم بس ما يحق لأحد يمنعهم من الزواج ويخلي ما قدامهم إلا البوي والقيرل فريند هذا الخيار يلجأون له ثلاثة أرباع القاصرين الأجانب ومن حق القاصرين المسلمين يلجأون لنفس الشيء بطريقة تناسبهم واللي هي الزواج“.

عادي حتى حنا الكبار مشاعرنا ممكن ما تكون صح ونخطي ونندم ونتعلم بس مايحق لاحد يمنعهم من الزواج ويخلي ما قدامهم الا البوي والقيرل فريند هذا الخيار يلجؤون له ثلاثة ارباع القاصرين الأجانب ومن حق القاصرين المسلمين يلجؤون لنفس الشيء بطريقة تناسبهم واللي هي الزواج — فوز العتيبي (@zooztox) March 1, 2020

وتباينت ردود الفعل بين متابعين فوز العتيبي حيث هاجمها البعض بسبب رأيها فقالت متابعة قائلًة: ”هذا من تأثير الحرارة ومرضك حبيبتي، بدأ عقلك يوهمك بأشياء غبية، ضحكت تحس نفسها مهيأة وأنا عمري 7 سنوات كنت نحس نفسي مهيأة نقود سيارة ولكن هل قدت؟ ليش؟ لأني قاصر لا أفقه“.

وردّت عليها فوز العتيبي بالقول: ”كنتي تحسين إنك مهيأة بس فعليًا ما جربتي تسوقين وبحكم إني جلست مع بنات سعوديات تحت السن القانوني ومسوين علاقات جنسية من يوم أعمارهم 14 والواحدة منهم خبرتها أكبر من اللي بعمري كيف أقدر أقولها إحساسها غلط وهي عندها سلسلة تجارب تثبت إنها مهيأة أكثر مني“.

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشيال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، ما جعلها محط أنظار المتابعين حتى أن بعضهم علقّ لها بأنَّ هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.