لمواجهة كورونا.. إسرائيل تحول 120 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قررت تحويل جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصّة)، المحتجزة لديها منذ أشهر عدة.

وقالت القناة 13 العبرية: ”إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وبناء على توصيات الجيش، قرر تحويل 120 مليون شيكل من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية؛ كمساعدة طارئة لتفادي انتشار فايروس كورونا“.

وحتى مساء اليوم، وصل عدد المصابين بفايروس كورونا في فلسطين إلى 59 حالة، بعد أن سجلت وزارة الصحة أول حالتين في قطاع غزة، و6 حالات جديدة من سكان مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.