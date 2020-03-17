إسرائيل تتوقع خسائر بقيمة 12 مليار دولار إثر تفشي كورونا

توقعت وزارة المالية الإسرائيلية، أن تبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، زهاء 45 مليار شيكل (12 مليار دولار)، فيما سيسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سالبا.

وأشارت المستشارة الاقتصادية بالوزارة، شيرا غرينبرغ، إلى أن الخسائر تشمل نحو 6.6 مليار دولار نتيجة تراجع الناتج المحلي، و5.3 مليار دولار بسبب إلغاء أنشطة وفعاليات محلية.

وقالت غرينبرغ لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ في نسختها باللغة الإنجليزية، إن تراجع الناتج المحلي سيكون نتيجة التوقف الجزئي للمصانع والأنشطة الأخرى بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص التجمعات في الشركات والمصانع التي يزيد عدد عمالها عن 10 أشخاص، وبنسبة 70%.

وأوضحت غرينبرغ: ”نحن في حالة طوارئ، وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها؛ ما يعني تراجعا كبيرا في النشاط الاقتصادي، وتقلص الناتج المحلي بنحو 3% العام الجاري، بعد أن كان متوقعا أن ينمو بنسبة 3%، وسيؤدي ذلك -أيضا- إلى تراجع إيرادات الدولة بنحو 1.2%“.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك توجها من قبل الحكومة، لإصدار قرار بإغلاق كامل لإسرائيل لمواجهة فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 277 حالة أمس الاثنين، وتزايد المخاوف من أن يصيب الفيروس عشرات الآلاف من الإسرائيليين في غضون أسبوعين.