بعد الهجوم عليها بسبب أحمد العوضي.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر لها ويتبرأ منها (فيديو)

اعتذر الفنان المصري الشاب وائل عبد العزيز، لشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعد أن شن عليها هجوما لاذعا بسبب علاقتها بالفنان المصري أحمد العوضي، وتدخل لمعرفة طبيعة علاقتهما التي فسرت من خلال صور متداولة لهما.

وظهر وائل عبدالعزيز، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“، قال فيه إنه لاحظ مؤيدين ومعارضين له بعد أزمته التي ‏أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاده شقيقته.

ونفى عن نفسه أن يكون دخل على خط هذه العلاقة بين شقيقته والعوضي بغرض الشهرة أو المال ولكن غرضه المعاتبة.

وقال وائل إنه رفض خلال الساعات الماضية الظهور في برامج ”توك شو“ بمقابل مادي لم يحلم به احتراما للموقف، متابعا أنه لم يسعَ لاستغلال اسم شقيقته ياسمين، وأنه خاض بسببها مشاكل ضد أطراف قوية ولم يتخل عنها ولو مرة.‏

وشدد على أنه وقف بجوار شقيقته ياسمين بقوة بعد أزمة انفصالها عن زوجها السابق، مبينا أنه أعرب لها عن استيائه منها بسبب تراشق الطرفين بالمنشورات المسيئة على السوشيال ميديا بعد الانفصال، وأنه نصحها بأن ترد على أي موقف يضايقها ‏بعملها ونجاحها.

تم النشر بواسطة ‏‎Wael Abd Elaziz‎‏ في الأربعاء، ٤ مارس ٢٠٢٠

وأكد وائل أن بداية الخلافات كانت بسبب الصور التي نشرت على مواقع التواصل لشقيقته ياسمين برفقة العوضي بمناسبة ‏عيد ميلادها الذي وقع منتصف يناير الماضي.

ولفت إلى أنه نبهها بعدم قبوله لهذا السلوك ولكنها رفضت نصيحته ونصيحة شقيقهما الأكبر، وقالت إنها حرة وناضجة ‏ومسؤولة عن تصرفاتها.‏

وأردف الفنان المصري أن الصور التي نشرت لأحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز والتي أبرزت العلاقة العاطفية التي تجمع بينهما هي سبب غضبه في ظل تداول شائعة عن زواجهما عرفيا، فكتب المنشور الذي تسبب في الأزمة للاستفسار عن طبيعة هذه العلاقة.

وأكد وائل عبد العزيز عدم معارضته زواج شقيقته منذ طلاقها بل دعمها وأخبرها أنه سيكون سعيدا من أجلها مشترطا عليها حسن ‏الاختيار، مضيفا أن غرضه من المنشور الذي خاطب فيه أحمد العوضي هو مطالبته له بأن يطلبها من رجال المنزل لو كان صادق النية.‏

وفي ختام رسالته قال وائل عبد العزيز: ”يا ياسمين يا حبيبتي ربنا ينجحك ويوفقك في حياتك أنا يمكن اتكلمت بشكل يضايق أنا آسف ‏وأنا كنت عايز أعرف طبيعة العلاقة دي إيه بس، أنا كنت شايفك تحت وربنا فوق، وأنا من النهاردة اعتبريني برة حياتك تماما، مش ‏عايز حاجة منك انت حرة في حياتك ومستقبلك، عشان أنا مش قادر أعيش حروب تانية أنا تعبت، ربنا يوفقك“.‏

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد حظرت شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز من حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ ردا على هجومه الشديد عليها عقب إعلانها الارتباط بالفنان أحمد العوضي.