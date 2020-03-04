كيف ردت ياسمين عبدالعزيز على هجوم شقيقها بعد إعلان حبها لأحمد العوضي؟

حظرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز من حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ ردا على هجومه الشديد عليها عقب إعلانها الارتباط بالفنان أحمد العوضي.

وكان الفنان وائل عبدالعزيز، شن هجومًا لاذعًا على شقيقته الفنانة ياسمين بعد إعلان حبها للفنان أحمد العوضي، مؤكدا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة بتلك الطريقة قبل أن يبادر بحذف منشوره بعد قرابة الساعتين وتفاعل الكثير من الجمهور معه.

وأكد وائل عبدالعزيز في منشور مطول له عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“، أن ياسمين تقاطع عائلتها كي تعيش حياتها دون تدخل من أحد، إلا أنه كثيرًا ما يقف بجانبها، ساردًا بعض المشاكل التي قامت بها.

وأضاف أنه ”غير راض“ عن الصور التي تنشرها مع فنان يصغرها بـ 10 أعوام.

كما هاجم وائل عبدالعزيز عبر عدة رسائل الفنان أحمد العوضي، لافتا إلى أنه يرى في شقيقته ”البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم“، وفق تعبيره، إضافة إلى أنه ”لم يطلبها بشكل رسمي للزواج امتثالًا للأصول والعادات“.

وكانت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي اعلنا عن حبهما لبعضهما البعض من خلال نشر نفس الصورة التي تجمعهما سويًا عبر حسابيهما على موقع ”إنستغرام“، وبذات التوقيت، الأمر الذي زاد من حماس الجمهور لمعرفة ما ستؤول إليه هذه العلاقة في الفترة القريبة القادمة وما إذا كانت ستكلل بالخطوبة والزواج أم لا.