صندوق النقد الدولي: فيروس كورونا سيخفض النمو العالمي 2020

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء، إن الانتشار المستمر لفيروس كورونا، سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي، مضيفة أن صندوق النقد سيعدل مجددا بالخفض توقعاته للنمو في الأسابيع المقبلة.

وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: أن ”النمو هذا العام سيكون أقل من مستوى العام الماضي“.

وتابعت: ”هذه المرة، يصعب التكهن بالفترة الزمنية لانتشار الفيروس، وفعالية إجراءات التخفيف ستلعب دورا رئيسيا في تحديد طبيعة الآثار الاقتصادية“.

وفي يناير/ كانون الثاني، قدر صندوق النقد النمو العالمي للعام 2019 عند 2.9% وللعام 2020 عند 3.3%.

وسبق أن ذكر الصندوق الشهر المنصرم أن تفشي فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو في 2020.