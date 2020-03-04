كورونا يطيح بأول مسؤول في محافظة قم الإيرانية

قرر مرتضى سقائيان نجاد أصفهاني، رئيس بلدية محافظة قم وسط إيران (بؤرة تفشي فيروس كورونا)، الأربعاء، إقالة رئيس مقبرة معصومة في المحافظة على خلفية قيام أحد العاملين بنشر مقطع فيديو مساء الإثنين، يظهر عشرات الجثث لضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت وثيقة موقعة بخط ”نجاد أصفهاني“، تؤكد قراره بعزل رئيس مقبرة معصومة في محافظة قم ”عبد الحميد وكيلي“، وتعيين ”سيف الدين موسوي أناركي“ بدلا منه.

وطالب رئيس بلدية محافظة قم، رئيس مقبرة معصومة الجديد، بضرورة الإشراف الكامل على ما يحدث في هذه المؤسسة الحكومية، مؤكدا ضرورة العمل وفق توجيهات بلدية محافظة قم.

وكان نائب المدعي العام في محافظة قم قد أعلن مساء الثلاثاء، اعتقال شخص قام بنشر مقطع فيديو الليلة الماضية، من داخل مستودع للجثث، والذي يكشف حجم الضحايا الكبير جراء الوفيات التي خلفها فيروس كورونا في محافظة قم.

وأوضح نائب المدعي العام أن ”ما قام به هذا الشخص دون ترخيص وأُحيلت قضيته إلى القضاء“، مشيرا إلى أن ”كل من ينشر أخبارا أو صورا كاذبة أو غير مصرح بها حول فيروس كورونا ويزعج الناس ويثير القلق لديهم هو مذنب ويتم التعامل معه بشكل حاسم“.

وكان ناشطون إيرانيون قد تناولوا مساء الإثنين، مقطع فيديو من داخل مستودع للجثث في محافظة قم خاصة بضحايا فيروس كورونا الجديد ويظهر عدد كبير من الجثث.

وقال مصور المقطع دون الكشف عن هويته إن ”الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه الآن وتشاهدون“.

وكانت محافظة قم وسط إيران هي المحافظة الأولى التي جرى الكشف عن وجود فيروس كورونا الجديد فيها في 19 من فبراير الماضي، وحينها جرى الإعلان عن تسجيل حالتي وفاة.