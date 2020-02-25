اكتشاف أول كائن حي يعيش بدون أكسجين (صور)

اكتشف الباحثون طفيليا يشبه قنديل البحر، يعتبر أول كائن حي على وجه الأرض يمكنه العيش بدون أكسجين.

وقال باحثون في جامعة تل أبيب في إسرائيل إن الطفيل الذي يشبه قنديل البحر يمضي حياته في التشبث داخل سمك السلمون في شمال المحيط الهادئ في بيئة منخفضة ليس بها أكسجين، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ولا يحتوي الطفيل الذي اكتشف على جينوم الميتوكوندريا –الحمض النووي الموجود في عضيات الخلايا البشرية، والذي يحول نواتج الغذاء إلى طاقة تفيد الجسم.

ويعتبر الطفيل أول كائن متعدد الخلايا ينعدم فيه وجود هذا الجين، وهو ما يعني أنه لا يتنفس، ولكن يمكنه العيش دون الحاجة إلى الأكسجين.

ولا يعرف الفريق بالضبط كيف يعيش هذا الطفيل بدون أكسجين، ولكن يمكن أن يعتمد على المواد الكيميائية المنتجة للطاقة من السلمون.

كما يمكن أن يشير هذا الاكتشاف إلى البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وأكد مؤلفو الدراسة أن المخلوق يعيش داخل معدة سمك السلمون، لكنه غير ضار بالأسماك، ويمكنه البقاء معها طوال دورة حياتها.

وقام الباحثون بدراسة الطفيل تحت المجهر، في محاولة لفهم أفضل لكيفية عيشه بدون أكسجين، ووجدوا أنه لا يحتوي على الحمض النووي للميتوكوندريا أو حتى الجينات لإنتاجه.

وكتب الباحثون في بحثهم ”يؤكد اكتشافنا أن التكيف مع البيئة اللاهوائية ليس فريدًا في الكائنات ذات الخلية الواحدة، ولكنه تطور أيضًا في حيوان طفيلي متعدد الخلايا“.

وأخبر عالم الكواكب الفلكي، آبل منديز، من مرصد أريسيبو في بورتوريكو، أن اكتشافات مثل هذه مهمة للغاية لفهم أشكال الحياة المحتملة في الكون.

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية النتائج، فإنها لن تغير من طريقة البحث عن الحياة في النظام الشمسي أو على الكواكب الخارجية في مكان آخر من الكون.

وقال: ”نحن نبحث بالفعل عن أي نوع من الحياة في بيئات خالية من الأكسجين، مثل تلك الموجودة في الكواكب في النظام الشمسي“.