نجوم الفن والرياضة ينعون حسني مبارك

نعى عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء، داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة عن عمر ناهز الـ 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وعبر عدد كبير من مشاهير الفن والكرة المصرية، عن حزنهم وأسفهم الشديد لرحيل مبارك على حساباتهم عبر ”تويتر”، على رأسهم حارس المرمى عصام الحضري عبر حسابه بتويتر قائلا ”‏ببالغ الحزن والأسى والألم، أنعي الرئيس محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم“.

وأضاف الحضري ”كنتَ نِعم الأب والقائد والزعيم، لن أنساك أبدا، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، خالص عزائي للسيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك ولأسرة السيد الرئيس، وللشعب المصري والعربي، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ببالغ الحزن والأسى والألم، أنعي الرئيس محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم

كنت نعم الأب والقائد والزعيم، لن أنساك أبدا

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك

خالص عزائي للسيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك ولأسرة السيد الرئيس، وللشعب المصري والعربي

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/L8aIOSXQOt — Essam El-Hadary (@ElHadary) February 25, 2020

وقال لاعب الأهلي المصري السابق إسلام الشاطر، ”‏البقاء والدوام لله في وفاة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك اللهم تجاوز عن سيئاته واغفر له وارحمه“، بينما شارك المطرب أحمد جمال، العزاء قائلا ”‏البقاء والدوام لله، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وخالص التعازي لأسرته وذويه“.

البقاء والدوام لله في وفاه رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك اللهم تجاوز عن سيئاته واغفر له وارحمه ???????????? — Eslam Alshater (@eslamalshater) February 25, 2020

وكتب الفنان أكرم حسني، قائلا ”‏إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الرئيس الأسبق ‎محمد_حسني_مبارك – رحمه الله وغفر له. وخالص التعازي لأسرته“، فيما علق الكاتب المسرحي أيمن بهجت قمر، بقوله ”‏البقاء لله رئيس مصر الأسبق في ذمة الله عاش لحد ما يطمئن على أولاده، الفاتحة“.

إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الرئيس الأسبق #محمد_حسني_مبارك – رحمه الله وغفر له. وخالص التعازي لأسرته.. — Akram Hosny (@AkramHosny) February 25, 2020

البقاء لله رئيس مصر الأسبق في ذمة الله عاش لحد مايطمن على اولاده ???? الفاتحه pic.twitter.com/UwxSCo2Pvr — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) February 25, 2020

وعبرت الفنانة منة فضالي، قائلة ”‏لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك ويغفرلك البقاء لله، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك“، وقال المطرب وليد سعد، ”‏إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ويسكنه فسيح جناته، كنت بحبه جدا، رحم الله بطل حرب أكتوبر، نسألكم الفاتحة“، ونعت الفنانة نسرين أمين الراحل بقولها ”‏الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون حسني_مبارك“

إن لله و إن إليه راجعون

الله يرحم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك و يسكنه فسيح جناته ، كنت بحبه جداً

رحم الله بطل حرب أكتوبر

نسألكم الفاتحة ???????????? — Walid Saad (@walidsaadgomaa) February 25, 2020

وقال لاعب الأهلي السابق وائل جمعة، ”‏البقاء لله في رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك“، فيما قال محمد أبو تريكة، ”‏رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع“.