تويتر تؤكد تعرض حسابي فيسبوك وماسنجر لاختراق

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أكدت شركة تويتر يوم الجمعة تعرض الحسابين الرسميين لموقع فيسبوك العملاق للتواصل الاجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له للاختراق. وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة. وأضاف “ فور علمنا بهذه المسِألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما“. وكان حساب الرئيس…