ميزة غير متوقعة في ذراع ”بلاي ستيشن 5“.. تعرف عليها

سجلت شركة ”سوني“ براءة اختراع جديد يتمثل بتصميم نظام يمكّن وحدة التحكم في ”بلايستيشن 5“ من قياس نبض المستخدم.

من شأن النظام الجديد الذي سيكون مدمجا في ذراع التحكم أن يجمع البيانات الحيوية من يد اللاعب، بما في ذلك معدل ضربات القلب، ونقلها إلى الشركة، التي يمكن لها من خلالها معرفة الحالة العاطفية للاعب، أو حتى ما إذا كان يحب أو يكره شخصية ما، فضلا عن مراقبة صحته.

ووفقا لموقع ”أندرويد سنترال“، تُظهر الصورة تصميم بعض الرسوم البيانية لوحدة التحكم، وعلى الرغم من أن هذا أمر مثير للاهتمام، يجدر الذكر أن سوني لم تذكر شيئا عن هذا الأمر حتى الآن عندما كشفت عن بعض تفاصيل جهاز PlayStation 5 المنتظر.

وفي الواقع، يبدو أن سوني تعتزم إبقاء تفاصيل ذراع التحكم سرية حتى آخر لحظة ممكنة، فعلى الرغم من أن موقع الشركة سرّب اسم الذراع دون قصد، فإنها ترفض تأكيد أن اسم ذراع التحكم هو DualShock 5.

وتشمل التفاصيل المؤكدة لوحدة التحكم في PlayStation 5 حتى الآن تميزها بكابل شحن USB-C وعمر بطارية أفضل، بالإضافة إلى ردود فعل متنوعة في الذراع لخلق تجربة أكثر واقعية.