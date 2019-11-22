تسريبات جديدة.. تعرف على تفاصيل بلايستيشن 5 (صور)

كشفت تسريبات حديثة تفاصيل جهاز ”بلايستيشن 5 “ PlayStation5، وموعد إطلاقه المرتقب.

وتشير التقارير إلى أن شركة ”سوني“ تخطط لإصدار جهاز بلايستيشن 5 الجديد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 في أمريكا الشمالية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيبلغ سعر الجهاز ذي التصميم الأنيق والمتطور 499 دولارًا.

وعلى الرغم من أنه قد يتعين على اللاعبين الانتظار لمدة عام كامل قبل أن يستطيعوا امتلاك منصة الألعاب المتطورة، إلا أن شركة سوني وعدت بالكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمرها القادم، في يونيو/حزيران.

وكشفت الصور المسربة عن شكل النموذج الأولي المصمم للمطورين، والذي يظهر اعتماد الشركة تصميمًا أنيقًا على شكل حرف V، والذي يعني في اللغة اللاتينية 5.

وتظهر الصور أيضًا مجموعة متنوعة من الأزرار و6 منافذ USB وكاميرا على الجانب الأيمن، يُعتقد أنها تهدف لتسهيل البث المباشر عالي الجودة بضغطة زر.

وفي الجانب الخلفي، يحتوي الجهاز على 5 أزرار مختلفة: ”وضع الاستعداد“ و“إعادة التعيين“ و“إخراج“ و“تهيئة النظام“ و“تهيئة الشبكة“.

وأسفل الأزرار يوجد مشغل أقراص، والذي قالت سوني إنه سيدعم أقراص Blu-ray، كما يوجد 6 منافذ USB على الجانب الأيمن وزر تشغيل/إيقاف دائري.

يذكر أن الشركة قد أضافت عدة تحسينات على الجهاز، بما في ذلك جعل الإصدار الجديد أسرع من أسلافه، وتحسين الغرافيك وتطوير طريقة عمل الاهتزازات في وحدات التحكم.

كما سيدعم الجهاز ”تتبع الأشعة“، وهي تقنية رقمية تمنح الإضاءة طابعًا واقعيًا أكثر في البيئات الافتراضية ثلاثية الأبعاد الموجودة في ألعاب الفيديو الحديثة.